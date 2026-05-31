Greenwood e Summerville, la Roma accelera: il piano per le fasce di Gasperini

La nuova Roma prende forma partendo dalle corsie offensive. Gian Piero Gasperini ha indicato con chiarezza le priorità per il mercato estivo e in cima alla lista ci sono due nomi: Mason Greenwood e Crysencio Summerville.

L’intreccio è particolare, perché sia il Marsiglia sia il West Ham si trovano nella necessità di fare cassa entro il 30 giugno, proprio come la Roma. Una situazione che potrebbe favorire le trattative e contribuire ad abbassare le richieste iniziali dei due club.

Il primo obiettivo resta Greenwood. L’attaccante inglese è considerato la prima scelta del tecnico giallorosso e la società è pronta a muoversi concretamente nei prossimi giorni. Il Marsiglia continua a valutarlo circa 50 milioni di euro, ma il 40% dell’incasso di una futura cessione finirebbe nelle casse del Manchester United. Proprio questo aspetto potrebbe spingere il club francese a prendere in considerazione una proposta inferiore. L’idea della Roma sarebbe quella di avvicinarsi ai 40 milioni più bonus. Un elemento che gioca a favore dei giallorossi riguarda la volontà del giocatore: Greenwood avrebbe infatti aperto al trasferimento nella Capitale dopo la qualificazione in Champions League e non sarebbe intenzionato a tornare in Premier League.

Alle spalle dell’inglese c’è Summerville. L’esterno del West Ham viene valutato circa 30 milioni di euro e continua a piacere molto a Trigoria. Prima, però, sarà necessario liberare spazio nel reparto offensivo. In questo senso resta da monitorare la situazione di Matias Soulé, finito nel mirino dell’Aston Villa.

Accanto ai due grandi obiettivi, Gasperini ha chiesto alla società di mantenere aperte anche altre piste. Tra i profili monitorati figurano Christos Tzolis del Bruges, William Gomes del Porto e Vitor Muñoz dell’Osasuna, tutti giocatori inseriti nella lista degli esterni offensivi seguiti dal club.

Fonti: La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero.