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Greenwood e Summerville, la Roma accelera: il piano per le fasce di Gasperini

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La nuova Roma prende forma partendo dalle corsie offensive. Gian Piero Gasperini ha indicato con chiarezza le priorità per il mercato estivo e in cima alla lista ci sono due nomi: Mason Greenwood e Crysencio Summerville.

L’intreccio è particolare, perché sia il Marsiglia sia il West Ham si trovano nella necessità di fare cassa entro il 30 giugno, proprio come la Roma. Una situazione che potrebbe favorire le trattative e contribuire ad abbassare le richieste iniziali dei due club.

Il primo obiettivo resta Greenwood. L’attaccante inglese è considerato la prima scelta del tecnico giallorosso e la società è pronta a muoversi concretamente nei prossimi giorni. Il Marsiglia continua a valutarlo circa 50 milioni di euro, ma il 40% dell’incasso di una futura cessione finirebbe nelle casse del Manchester United. Proprio questo aspetto potrebbe spingere il club francese a prendere in considerazione una proposta inferiore. L’idea della Roma sarebbe quella di avvicinarsi ai 40 milioni più bonus. Un elemento che gioca a favore dei giallorossi riguarda la volontà del giocatore: Greenwood avrebbe infatti aperto al trasferimento nella Capitale dopo la qualificazione in Champions League e non sarebbe intenzionato a tornare in Premier League.

Alle spalle dell’inglese c’è Summerville. L’esterno del West Ham viene valutato circa 30 milioni di euro e continua a piacere molto a Trigoria. Prima, però, sarà necessario liberare spazio nel reparto offensivo. In questo senso resta da monitorare la situazione di Matias Soulé, finito nel mirino dell’Aston Villa.

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Accanto ai due grandi obiettivi, Gasperini ha chiesto alla società di mantenere aperte anche altre piste. Tra i profili monitorati figurano Christos Tzolis del Bruges, William Gomes del Porto e Vitor Muñoz dell’Osasuna, tutti giocatori inseriti nella lista degli esterni offensivi seguiti dal club.

Fonti: La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero.

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