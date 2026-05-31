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D’Amico-Roma, manca ancora l’ultimo passo

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La Roma ha scelto il suo nuovo direttore sportivo, ma per l’annuncio ufficiale servirà ancora un po’ di pazienza. Tony D’Amico resta il candidato designato per raccogliere l’eredità di Frederic Massara, ma alcuni passaggi burocratici e contrattuali devono ancora essere completati prima della fumata bianca definitiva.

Negli ultimi giorni sembrava che l’operazione fosse ormai soltanto una formalità. D’Amico ha già avuto contatti con Gian Piero Gasperini, tecnico con cui ha condiviso l’esperienza all’Atalanta tra il 2022 e il 2025, e la sua nomina viene data per imminente da più fonti. Tuttavia, la situazione è più complessa di quanto possa apparire.

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Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il dirigente è infatti ancora formalmente sotto contratto con l’Atalanta fino al 30 giugno 2027. Il club bergamasco lo ha sollevato dall’incarico di direttore sportivo, successivamente affidato a Cristiano Giuntoli, ma non ha ancora risolto il rapporto contrattuale.

Per questo motivo la Roma deve necessariamente trovare un accordo diretto con l’Atalanta per liberare definitivamente il dirigente. Una trattativa che potrebbe richiedere l’intervento diretto della proprietà giallorossa, soprattutto considerando la necessità di accelerare i tempi e permettere a Gasperini di iniziare concretamente la costruzione della nuova squadra.

Particolare non trascurabile, ma che per tutti gli altri quotidiani sembra solo un dettaglio che verrà quasi certamente sistemato a breve: la nomina di D’Amico dovrebbe arrivare nelle prossime ore con la firma di un contratto che legherà il dirigente abruzzese alla Roma per i prossimi tre o quattro anni.

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Fonti: La Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Il Romanista

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