Champions League, il PSG di Luis Enrique centra il bis: Arsenal battuto ai rigori

Il Paris Saint-Germain si conferma sul tetto d’Europa. La squadra di Luis Enrique conquista la Champions League per il secondo anno consecutivo al termine di una finale poco spettacolare ma combattutissima contro l’Arsenal, decisa soltanto ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato tra tempi regolamentari e supplementari.
La partita si era messa subito in salita per i campioni di Francia. Dopo appena pochi minuti, infatti, erano stati gli inglesi a sbloccare il risultato grazie alla rete firmata da Havertz, che aveva indirizzato la sfida dalla parte dei Gunners.
Il PSG, però, non ha perso lucidità e nella ripresa è riuscito a ristabilire l’equilibrio. A firmare il pareggio è stato Dembélé, freddo dal dischetto nel trasformare il calcio di rigore che ha riportato la finale in perfetta parità.
Nei tempi supplementari le due squadre hanno preferito non scoprirsi eccessivamente, consapevoli che un episodio avrebbe potuto risultare decisivo e il verdetto è stato rinviato alla lotteria dei rigori. Dal dischetto è stato il Paris Saint-Germain a dimostrarsi più preciso e lucido: decisivo l’errore di Gabriel all’ultimo penalty.
Per Luis Enrique arriva un altro trionfo continentale che conferma il PSG ai vertici del calcio europeo. Una vittoria sofferta, costruita tra carattere, pazienza e freddezza nei momenti decisivi della finale.
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Giallorossi.net – G. Pinoli
PSG Vittorioso ancora ! Godo: arsenal, ovviamente perdente con un centravanti nullo. Onore a L. Enrique !
Pensa te questi…da contar meno dell’Udinese,in 11 anni si sono vinti millemila campionati e 2 champions…Potenza degli arabi
Ma Calafiori che fa all’Arsenal?
Luis Enrique ha vinto ovunque meno… indovinate un po’?
C’era un radiolaro tuttora in sella, che lo chiamava Il Nullo.
Marquinhos era della Roma, molto criticato….ha vinto tre CL!!!
partita ripugnante
Lo so a Roma Luis Enrique non ha lasciato il segno, ma col tempo ho imparato ad apprezzarlo. Il tempo è galantuomo. Come lui. Chapeau.
E anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, mi auguro che ogni tifoso della Roma che ha deriso e parlato male di Luis Enriche si faccia un profondo esame di coscienza e tragga le dovute conseguenze che lo possano guidare quando arriverà il momento di andare contro ad un tesserato della As Roma come purtroppo è successo a questo straordinario allenatore e essere umano.
contento per Luis Enrique, ma l’arsenal ha il nostro stesso DNA
PSG inizia a tremare il prossimo anno la as Roma ti viene a sfidare
magica Roma 💛❤️
partita dominata dal Psg. Arsenal troppo remissivo. Comunque giocata ad alta intensità, cosa che in Italia ci sognamo di vedere.
Terza Champions per Luis, peccato che da noi arrivò troppo presto.
Luis Henrique allenava la Roma ed i radiolari e tutta la tifoseria diceva che era una Pippa! Come si dice in gergo velista fate tutti una “strambata”!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.