Champions League, il PSG di Luis Enrique centra il bis: Arsenal battuto ai rigori

Il Paris Saint-Germain si conferma sul tetto d’Europa. La squadra di Luis Enrique conquista la Champions League per il secondo anno consecutivo al termine di una finale poco spettacolare ma combattutissima contro l’Arsenal, decisa soltanto ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato tra tempi regolamentari e supplementari.

La partita si era messa subito in salita per i campioni di Francia. Dopo appena pochi minuti, infatti, erano stati gli inglesi a sbloccare il risultato grazie alla rete firmata da Havertz, che aveva indirizzato la sfida dalla parte dei Gunners.

Il PSG, però, non ha perso lucidità e nella ripresa è riuscito a ristabilire l’equilibrio. A firmare il pareggio è stato Dembélé, freddo dal dischetto nel trasformare il calcio di rigore che ha riportato la finale in perfetta parità.

Nei tempi supplementari le due squadre hanno preferito non scoprirsi eccessivamente, consapevoli che un episodio avrebbe potuto risultare decisivo e il verdetto è stato rinviato alla lotteria dei rigori. Dal dischetto è stato il Paris Saint-Germain a dimostrarsi più preciso e lucido: decisivo l’errore di Gabriel all’ultimo penalty.

Per Luis Enrique arriva un altro trionfo continentale che conferma il PSG ai vertici del calcio europeo. Una vittoria sofferta, costruita tra carattere, pazienza e freddezza nei momenti decisivi della finale.

Giallorossi.net – G. Pinoli