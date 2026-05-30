Roma, il tridente dei sogni: 70 milioni per il nuovo attacco

La Roma è tornata in Champions League con lo slogan “Ad astra”, ma per puntare davvero in alto servirà un attacco all’altezza delle ambizioni. È da qui che nasce il mercato immaginato da Gian Piero Gasperini, che ha indicato alla società la necessità di intervenire in maniera decisa sul reparto offensivo.

Un tassello è già arrivato con Donyell Malen. Per completare il mosaico, però, mancano ancora i profili destinati a fare la differenza sulle corsie offensive. Paulo Dybala è vicino al rinnovo, ma la programmazione del club non può prescindere dalla gestione fisica dell’argentino nell’arco di un’intera stagione.

Il nome che guida la lista dei desideri resta quello di Mason Greenwood. I primi contatti con l’entourage del giocatore sarebbero già andati in scena, ma il vero ostacolo resta la valutazione fissata dal Marsiglia. Il club francese non sarebbe disposto a prendere in considerazione offerte inferiori ai 50 milioni di euro, cifra resa ancora più significativa dal fatto che il 40% dell’incasso di una futura cessione spetterebbe al Manchester United. A Trigoria, tuttavia, osservano con attenzione la situazione economica della società francese, che potrebbe influire sulle strategie future.

Accanto a Greenwood c’è un altro nome che continua a raccogliere consensi: Crysencio Summerville. L’esterno olandese del West Ham piace molto e la retrocessione del club inglese avrebbe contribuito a ridurre le richieste economiche. La convocazione al Mondiale, però, rischia di rallentare eventuali sviluppi. L‘idea di Gasperini sarebbe quella di vedere la Roma investire complessivamente circa 70 milioni di euro tra Greenwood e Summerville. Parallelamente restano vive altre piste. I giallorossi continuano a monitorare Sauer, per il quale erano stati avviati contatti con il padre già a gennaio, oltre a Tzolis e Pepê, profili che restano nei radar della società.

Il capitolo centravanti verrà affrontato in un secondo momento. La Roma è al lavoro per trovare una sistemazione a Dovbyk, mentre Vaz potrebbe partire in prestito. Solo a quel punto il club valuterà l’arrivo di un attaccante con caratteristiche simili a quelle di Malen. Tra i candidati figura Gianluca Scamacca, che continua a spingere per un ritorno nella Capitale. Al momento, però, non risultano contatti tra Roma e Atalanta e la richiesta da circa 25 milioni viene considerata elevata. Negli ultimi giorni sarebbe stato inoltre proposto Andrea Pinamonti, ma ogni eventuale valutazione è stata rinviata.

L’estate romanista potrebbe portare ulteriori cambiamenti. Oltre a El Shaarawy, il reparto offensivo comprende anche Venturino, che non sarà riscattato, mentre resta aperta la questione legata a Matias Soulé. Una sua eventuale cessione obbligherebbe la società a intervenire ulteriormente sul mercato, portando a tre il numero degli acquisti necessari per completare il nuovo attacco.

Fonte: Il Messaggero