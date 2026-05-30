L’Inter vuole fare la spesa a Trigoria: dopo Konè ora punta Ndicka

Da tempo il nome di Manu Koné è annotato sui taccuini dell’Inter, ma il centrocampista francese non sarebbe l’unico giocatore della Roma finito nel mirino nerazzurro. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il club milanese avrebbe infatti iniziato a seguire con attenzione anche Evan Ndicka, ampliando così il proprio interesse verso alcuni dei profili più importanti della rosa giallorossa.
Per quanto riguarda Koné, l’apprezzamento da parte dell’Inter è noto ormai da mesi. Rispetto alla scorsa estate, però, lo scenario potrebbe essere diverso. Il centrocampista continua a essere considerato uno degli elementi più interessanti del mercato e la Roma è consapevole del valore del giocatore. Per questo motivo, da Trigoria la valutazione resta molto alta: per aprire una trattativa servirebbero almeno 50 milioni di euro.
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Nelle ultime settimane, però, i radar interisti si sarebbero allargati anche a Ndicka. Il difensore ivoriano viene considerato un profilo gradito dalla dirigenza nerazzurra e il suo nome sarebbe entrato nelle valutazioni del club in vista della prossima stagione. Al momento non risultano negoziati in corso, ma soltanto un interesse concreto ancora nelle fasi iniziali. Anche in questo caso la Roma non sembra intenzionata a fare sconti. Per il centrale servirebbe infatti una proposta superiore ai 30 milioni di euro, cifra ritenuta necessaria per prendere in considerazione un eventuale addio.
Le attenzioni dell’Inter arrivano in un momento delicato per il club giallorosso, chiamato a realizzare circa 60 milioni di euro di incassi entro il 30 giugno. Un’esigenza economica che, tuttavia, non modifica la linea della società. Il messaggio che filtra da Trigoria resta chiaro: i giocatori più importanti della rosa possono partire soltanto davanti a offerte ritenute adeguate al loro valore.
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Fonte: La Gazzetta dello Sport
D’Amico è un osso duro,ed è quello che li ha mandati al manicomio per lookman
la vigna dei….. è finita
Assolutamete si, serviva uno così…
Non dipende dal DS ma dalla proprietà!
loro valutano bissek 50 ml e ndicka 30, penso che siamo a posto così.. qualcuno dovrebbe fare un corso di aggiornamento sulle valutazioni
Per Frattesi volevano 40 mln, per Kone’ e Ndicka ce ne devono dare almeno 120. Poi mi chiedo come mai Marotta vuole 2 giocatori che i Mariolone Boys spesso definiscono ‘pippe’……bohhhhhh
quando una concorrente emerge, Marotta la deriva e cannibalizza.
ho la sensazione che questa volta finisca diversamente
d’amico gli dirà: “mi guardi dritto negli occhi”… e la trattativa fallirà
…tra una settimana aggiungete Svilar e Wesley….a luglio l’Inter cambia i colori sociali….
anch’io vorrei fare spesa comprare una ferrari e un artico al mare gli la clio + 50 mila c’è stanno ❓️
certo certo, poi gli diamo pure Svilar, Malen, 200 milioni, tutto in cambio di Frattesi!
ah maro’ magna tranquillo…..la cazzetta dello sporc non ne ha azzeccata una da non se sa quando!!!! i friedkin non vendono a voi, nella peggiore delle ipotesi kone’ torna a casa sua al psg quindi fatevene una ragione, c e’ fagioli che viene di corsa, e forse neanche lui che e’ juventino, andate s sciacallare da un altra parte, tanto la strategia di occhio di lince la conoscono tutti, parametri zero e societa’ in difficolta’
Guardate la fonte, sempre la stessa… la “nuova” ROMA fa paura! Ma questa volta a fare l’incudine ci stanno gli altri, noi siamo solo martello! FORZA ROMA!
Facciamo uno scambii Di Marco e 200 milioni tanto sparare cretinate non costa niente.
Non credo che noi siamo il supermercato per le altre squadre.
Io resto basito da quello che viene riportato sui mezzi d’informazione. Non mi sorprende che l’Inter chieda i nostri migliori calciatori ma loro valutazione. Konè almeno si sono rassegnati ad una valutazione di 50 mln ma non posso capire come Ndicka, 26 anni, possa valere poco più di 30 mln quando proprio l’Inter, visto l’interessamento a suo tempo del Barca per Bastoni, 27 anni, aveva fatto capire di pretendere 70 mln ossia il doppio.
Signori della gazzetta , mi piacererbbe se riproponeste lo stesso articolo al 30 giugno, sarei curioso di sapere quanto avevate ragione,
Buon Sabato
Domani l’Inter acquisterà’ il Colosseo e Fontana di Trevi con comode mille rate annuali.
Secondo la calzetta, Marotta sogna lo scambio Konè e Ndicka x frattesi
Continuassero a sognare😅
peracorattari
ĺ’ Inter secondo la gazzetta dello sport , la squadra più indebitata d italia dopo la Juventus che va a fare la spesa dalla Roma entrata in champios con la proprietà seconda più ricca del campionato bene sono 15 anni che non aquisto la gazzetta e né sono fiero ‼️
Se l’inter ha 80 milioni da investire si può sedere al tavolo. Se invece se pensa che il mercato se basa sulle veline del Corriere che come un disco rotto continua a parlare del 30 Giugno allora ha capito male.
Più che altro il Corriere parlasse dei problemi e delle indagini sullo stadio de San Siro invece de pensà solo ai conti della Roma!
La calzetta che balle…
x frattesi volevano 40 milioni…..devono pagare salato i nostri giocatori….e poi meglio cederli all’estero
Non credo siano così stupidi come in passato con Ballotta. Pedine troppo importanti per costruire una squadra vincente perlopiù non bisogna assolutamente rinforzare una concorrente al titolo.
sono anni che vengono a razziare in casa nostra ,mo basta . Dzeko,Michytarian,Kolarov e altri,ma siamo una loro succursale? SEMPRE E SOLO FORZA ROMA ❤️💛
be se lo dice la gazzetta dello sport come non credergli ……… questi della gazzetta sono come Criscitiello poca cosa
Se ci danno 200 M. € + Carlos Augusto ok. altrimenti attaccatevi al tram giornalisti vassalli.
Anche io ho tanti desideri, a cominciare da una bella Ferrari Roma… ma non sempre è possibile realizzare i propri sogni (e questo vale anche per chi dispone di una montagna di soldi). Spero proprio che la Roma eviti di rinforzare un’avversaria temibile come l’Inter cedendogli due dei migliori elementi della sua rosa. Se proprio deve dare via Koné e Ndicka per motivi economici, eviti di cederli a squadre italiane. Parere personale, ovviamente.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.