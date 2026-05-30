L’Inter vuole fare la spesa a Trigoria: dopo Konè ora punta Ndicka

Da tempo il nome di Manu Koné è annotato sui taccuini dell’Inter, ma il centrocampista francese non sarebbe l’unico giocatore della Roma finito nel mirino nerazzurro. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il club milanese avrebbe infatti iniziato a seguire con attenzione anche Evan Ndicka, ampliando così il proprio interesse verso alcuni dei profili più importanti della rosa giallorossa.

Per quanto riguarda Koné, l’apprezzamento da parte dell’Inter è noto ormai da mesi. Rispetto alla scorsa estate, però, lo scenario potrebbe essere diverso. Il centrocampista continua a essere considerato uno degli elementi più interessanti del mercato e la Roma è consapevole del valore del giocatore. Per questo motivo, da Trigoria la valutazione resta molto alta: per aprire una trattativa servirebbero almeno 50 milioni di euro.

Nelle ultime settimane, però, i radar interisti si sarebbero allargati anche a Ndicka. Il difensore ivoriano viene considerato un profilo gradito dalla dirigenza nerazzurra e il suo nome sarebbe entrato nelle valutazioni del club in vista della prossima stagione. Al momento non risultano negoziati in corso, ma soltanto un interesse concreto ancora nelle fasi iniziali. Anche in questo caso la Roma non sembra intenzionata a fare sconti. Per il centrale servirebbe infatti una proposta superiore ai 30 milioni di euro, cifra ritenuta necessaria per prendere in considerazione un eventuale addio.

Le attenzioni dell’Inter arrivano in un momento delicato per il club giallorosso, chiamato a realizzare circa 60 milioni di euro di incassi entro il 30 giugno. Un’esigenza economica che, tuttavia, non modifica la linea della società. Il messaggio che filtra da Trigoria resta chiaro: i giocatori più importanti della rosa possono partire soltanto davanti a offerte ritenute adeguate al loro valore.

Fonte: La Gazzetta dello Sport