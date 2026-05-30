Calciomercato Roma, dall’Albania: vicino l’acquisto di Mitaj dall’Al-Ittihad

Mentre si attende l’annuncio ufficiale di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo, la Roma continua a lavorare alla costruzione della rosa per la stagione 2026-27. Dopo il ritorno in Champions League, il club giallorosso è chiamato a rinforzare diversi reparti, non soltanto quello offensivo indicato come priorità da Gian Piero Gasperini.

Tra le zone del campo che potrebbero subire interventi c’è anche la corsia mancina. Il ritorno di Tsimikas al Liverpool e le incognite legate alle condizioni di Angelino stanno spingendo la società a valutare nuove soluzioni per la fascia sinistra. Secondo quanto riportato dalla testata albanese Markaj News, la Roma sarebbe vicina all’acquisto di Mario Mitaj, terzino sinistro dell’Al-Ittihad. Il classe 2003, capace di giocare anche in posizione più avanzata, rappresenterebbe un profilo gradito sia alla dirigenza sia allo staff tecnico.

La trattativa, stando alla fonte, potrebbe chiudersi sulla base di un’operazione da circa 10 milioni di euro. Un investimento considerato sostenibile per un giocatore giovane e già con esperienza internazionale. Sempre secondo le indiscrezioni provenienti dall’Albania, il via libera all’operazione sarebbe arrivato anche da Gasperini.

I contatti tra le parti sarebbero ormai in fase avanzata e il calciatore potrebbe svolgere le visite mediche già nel corso della prossima settimana.

Fonte: Markaj News