Alajbegovic: “La Roma è un top club, mi piacerebbe giocare in Serie A”

Il suo nome continua a circolare con insistenza in orbita Roma e, mentre si prepara a disputare il Mondiale con la Bosnia, Kerim Alajbegovic non chiude affatto la porta a un futuro in Serie A.

L’esterno offensivo classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen, uno dei giovani più seguiti del panorama europeo, ha parlato del proprio futuro nel corso di un’intervista riportata da SportMediaset. Parole che inevitabilmente alimentano le voci di mercato che da settimane lo accostano ai giallorossi.

“La Serie A è un grande campionato, mi piace. Ci sono tante squadre forti, vediamo cosa succederà”, ha dichiarato il talento bosniaco. Alajbegovic ha poi citato alcune delle società che considera tra le più prestigiose del calcio italiano: “Inter, Napoli, Juventus, Roma… sono squadre top“.

Il giocatore ha inoltre spiegato di sentirsi pronto per un salto importante nella propria carriera: “Mi sento pronto per un top club in Serie A, o in un altro campionato. Vediamo cosa succederà“. Le dichiarazioni arrivano in un momento particolarmente delicato per il suo futuro. La Roma segue da tempo il profilo del giovane attaccante e nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi importanti, anche se al momento non ci sono decisioni ufficiali da parte del calciatore.

Fonte: SportMediaset