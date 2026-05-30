Fabrizio Romano: “Gasperini stravede per Greenwood ma è presto per parlare di trattativa”

Sui social, nei bar e nelle discussioni tra tifosi il nome che accende maggiormente la fantasia del popolo giallorosso è quello di Mason Greenwood. L’attaccante del Marsiglia viene considerato uno dei grandi obiettivi della Roma per rinforzare il reparto offensivo dopo il ritorno in Champions League, ma l’eventuale operazione si presenta tutt’altro che semplice. Il club francese, infatti, valuterebbe il giocatore tra i 40 e i 50 milioni di euro. Una cifra importante, alla quale va aggiunto un ulteriore dettaglio: il 40% dell’incasso derivante da una futura cessione spetterebbe al Manchester United.

Sulla situazione è intervenuto anche Fabrizio Romano, che nel corso dell’ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube ha fatto il punto sull’interesse della Roma per l’attaccante inglese.“Gasperini stravede per Greenwood, ma oggi non c’è una vera e propria trattativa o un vero e proprio discorso. Per caratteristiche, uno contro uno, capacità di portare gol e assist, esperienza internazionale, Gasperini per lui ha un apprezzamento particolare”.

Le parole dell’esperto di mercato confermano come il gradimento del tecnico sia concreto e profondo. Un elemento che potrebbe avere un peso importante nelle strategie future del club. “A Gasperini Greenwood piace tanto e non è una cosa secondaria, vista l’importanza che riveste Gasperini a Roma dopo ciò che è accaduto a livello dirigenziale”.

Al momento, però, non esiste ancora una vera trattativa tra le parti. Il quadro resta aperto e legato a diversi fattori, dalle richieste economiche del Marsiglia alle intenzioni del giocatore, fino all’eventuale inserimento di altre società. “Bisognerà capire che cosa vorranno fare giocatore e Marsiglia, che tipo di offerte avrà e se ci saranno altre squadre, visto che Greenwood è stato sempre apprezzato da diversi club italiani. Oggi ci limitiamo a confermare il gradimento di Gasperini, per il resto è ancora presto”.

Redazione Giallorossi.net