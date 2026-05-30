FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 30 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Jashari nel mirino della Roma, ma il costo frena

La Roma segue Ardon Jashari per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club giallorosso avrebbe avviato i primi contatti con l’entourage del centrocampista svizzero, seguito anche dall’Atalanta. La trattativa si presenta però molto complicata: il Milan, che lo ha acquistato per circa 35 milioni di euro più bonus, difficilmente lo lascerebbe partire a cifre inferiori. (Tuttosport)

Ore 9:10 – Ritiro estivo, spunta il Galles

La Roma è al lavoro per scegliere la sede del ritiro estivo che accompagnerà la preparazione della prossima stagione. Accantonata l’ipotesi Germania, nonostante l’amichevole del 15 agosto contro il Borussia Dortmund, restano in corsa Austria e Olanda. Nelle ultime ore è però emersa una nuova opzione: il Galles. In caso di scelta definitiva, i giallorossi potrebbero disputare anche un’amichevole di prestigio contro il Brighton. (Il Messaggero)

Ore 8:55 – D’Amico attende il via libera di Percassi

La Roma ha ufficializzato la risoluzione consensuale con Frederic Massara, chiudendo un rapporto segnato negli ultimi mesi dalle divergenze con Gasperini. Per sostituirlo è pronto Tony D’Amico, che ha già lasciato l’Atalanta ma non può ancora insediarsi a Trigoria. Secondo La Repubblica, mancherebbe infatti l’accordo definitivo tra i Friedkin e i Percassi per formalizzare il passaggio del dirigente in giallorosso. (La Repubblica)

Ore 7:45 – Pellegrini verso il rinnovo: pronto il taglio dell’ingaggio

Lorenzo Pellegrini è sempre più vicino a prolungare il suo rapporto con la Roma oltre la scadenza del 30 giugno. L’entourage del centrocampista attende l’arrivo del nuovo ds Tony D’Amico per avviare i colloqui definitivi su un rinnovo di due anni, con possibile opzione per il terzo. Previsto un forte ridimensionamento dell’ingaggio, dagli attuali 6,5 milioni a una base tra 2 e 2,5 milioni più bonus a rendimento. (Gazzetta dello Sport)

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