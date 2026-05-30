Parabola Soulè, ora può partire

Fino a pochi mesi fa sembrava uno dei punti fermi della nuova Roma. Oggi, invece, il futuro di Matias Soulé è tutto da scrivere. Il talento argentino si trova al centro di una serie di valutazioni che intrecciano aspetti tecnici, esigenze di bilancio e opportunità di mercato, rendendo la sua permanenza nella Capitale tutt’altro che scontata.

La stagione del numero 18 è stata divisa in due parti ben distinte. Nella prima metà del campionato è stato uno dei principali protagonisti giallorossi, collezionando 7 gol e 7 assist e risultando, fino all’arrivo di Malen, il miglior marcatore della squadra. Poi sono arrivati i problemi fisici. La pubalgia lo ha accompagnato per settimane e l’argentino ha continuato a giocare nonostante il dolore, fermandosi soltanto dopo la sfida contro il Napoli disputata a metà febbraio. Dopo circa un mese e mezzo di stop è tornato in campo il 5 aprile a San Siro contro l’Inter, ma nel finale di stagione non è mai riuscito a ritrovare la migliore condizione. Da quel momento il suo contributo si è limitato a un assist per Malen nella gara contro il Pisa, accompagnato da diverse prestazioni sottotono.

Eppure Gian Piero Gasperini, salvo rare eccezioni, ha continuato a concedergli fiducia schierandolo quasi sempre dal primo minuto. Proprio il tecnico, però, potrebbe essere uno degli elementi chiave nelle valutazioni sul futuro del giocatore. Il tecnico ha chiesto alla società due esterni offensivi titolari da affiancare a Malen, oltre alla conferma di Dybala, il cui rinnovo appare sempre più vicino. Una strategia che rischia di aumentare notevolmente la concorrenza nel reparto offensivo.

Da Greenwood a Summerville, passando per Nusa, Zirkzee, Tzolis e Tel, la lista dei profili monitorati dalla Roma è lunga. Se parte di questi obiettivi dovesse concretizzarsi, lo spazio a disposizione dell’argentino potrebbe inevitabilmente ridursi rispetto all’ultima stagione. C’è poi il capitolo economico. La Roma ha investito circa 25 milioni di euro più bonus per acquistarlo e oggi il suo valore viene stimato tra i 35 e i 40 milioni, tenendo presente che il 10% dell’eventuale rivendita spetterebbe alla Juventus. In un’estate segnata dalla necessità di generare importanti plusvalenze entro il 30 giugno, il suo nome rappresenta una delle possibili opzioni sul tavolo.

Anche il mercato internazionale osserva con attenzione la situazione. Bundesliga e Premier League hanno già manifestato interesse, mentre dall’Inghilterra potrebbe arrivare quella proposta capace di cambiare gli scenari. L‘Aston Villa segue il giocatore da tempo e Unai Emery sarebbe un estimatore dell’argentino, considerato particolarmente adatto al sistema di gioco della formazione inglese.

A rendere il quadro ancora più complesso c’è un elemento personale. Soulé non ha mai nascosto il proprio gradimento per la Premier League e l’idea di un’esperienza nel campionato inglese continua ad affascinarlo. Una possibilità che potrebbe tornare d’attualità qualora si presentasse un’offerta superiore ai 40 milioni di euro.

Nel frattempo è arrivata anche la delusione per la mancata convocazione al Mondiale. Dopo essere stato inserito nella prelista dell’Argentina, il classe 2003 è stato escluso dalla lista definitiva da Lionel Scaloni. “So che è complicato perché siamo tanti giocatori e la concorrenza è molto grande. Però la speranza ce l’ho e se non sarà ora continuerò a lavorare per giocare il prossimo”, aveva dichiarato pochi giorni prima della decisione del commissario tecnico.

Le prossime settimane saranno decisive. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno, dalle strategie condivise tra Gasperini e il nuovo direttore sportivo Tony D’Amico e dalle necessità economiche del club. Per un giocatore che fino a pochi mesi fa sembrava destinato a rappresentare il futuro della Roma, il mercato estivo potrebbe trasformarsi in un crocevia inatteso.

Fonti: Il Tempo, La Gazzetta dello Sport