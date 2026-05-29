Calciomercato Roma: Tottenham forte su Pisilli, prezzo fissato a 35 milioni. Anche Newcastle e Juventus in corsa

Niccolò Pisilli continua ad attirare l’attenzione di diversi club, italiani e stranieri. Secondo quanto riportato dal portale britannico SportsBoom, il centrocampista della Roma è finito nel mirino di Tottenham, Newcastle e Juventus, tutte interessate a monitorare da vicino la sua situazione in vista del mercato estivo.

Il nome del classe 2004 torna così al centro delle voci di mercato in un momento particolarmente delicato per la Roma, chiamata a realizzare importanti plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare i parametri del Fair Play Finanziario. Pur considerandolo un elemento da cui ripartire, il club giallorosso potrebbe trovarsi di fronte a offerte difficili da ignorare.

L’interesse più concreto arriva dalla Premier League. Il Tottenham starebbe infatti valutando diversi profili per rinforzare il centrocampo e Pisilli sarebbe tra i candidati presi in considerazione per raccogliere l’eventuale eredità di Conor Gallagher. Secondo la fonte inglese, la valutazione fissata dalla Roma, circa 35 milioni di euro, non rappresenterebbe un ostacolo per il club londinese, che sta approfondendo le proprie valutazioni sul giocatore.

Anche il Newcastle segue con attenzione l’evoluzione della situazione. I dirigenti dei Magpies starebbero discutendo internamente del profilo del centrocampista romanista nell’ottica della programmazione della prossima stagione. Sullo sfondo resta inoltre la Juventus. I bianconeri, sempre secondo SportsBoom, sarebbero pronti a effettuare un primo contatto con l’entourage del calciatore per raccogliere informazioni e capire eventuali margini di manovra.

Fonte: SportsBoom