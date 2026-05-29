Calciomercato Roma: Tottenham forte su Pisilli, prezzo fissato a 35 milioni. Anche Newcastle e Juventus in corsa

Niccolò Pisilli continua ad attirare l’attenzione di diversi club, italiani e stranieri. Secondo quanto riportato dal portale britannico SportsBoom, il centrocampista della Roma è finito nel mirino di Tottenham, Newcastle e Juventus, tutte interessate a monitorare da vicino la sua situazione in vista del mercato estivo.
Il nome del classe 2004 torna così al centro delle voci di mercato in un momento particolarmente delicato per la Roma, chiamata a realizzare importanti plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare i parametri del Fair Play Finanziario. Pur considerandolo un elemento da cui ripartire, il club giallorosso potrebbe trovarsi di fronte a offerte difficili da ignorare.
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L’interesse più concreto arriva dalla Premier League. Il Tottenham starebbe infatti valutando diversi profili per rinforzare il centrocampo e Pisilli sarebbe tra i candidati presi in considerazione per raccogliere l’eventuale eredità di Conor Gallagher. Secondo la fonte inglese, la valutazione fissata dalla Roma, circa 35 milioni di euro, non rappresenterebbe un ostacolo per il club londinese, che sta approfondendo le proprie valutazioni sul giocatore.
Anche il Newcastle segue con attenzione l’evoluzione della situazione. I dirigenti dei Magpies starebbero discutendo internamente del profilo del centrocampista romanista nell’ottica della programmazione della prossima stagione. Sullo sfondo resta inoltre la Juventus. I bianconeri, sempre secondo SportsBoom, sarebbero pronti a effettuare un primo contatto con l’entourage del calciatore per raccogliere informazioni e capire eventuali margini di manovra.
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Fonte: SportsBoom
La partenza di Pisilli non la prendo proprio in considerazione
Dal punto di vista tecnico peserebbe quanto la rinuncia a Calafiori
Dal punto di vista economico vale il doppio di 35 milioni ma per me è un intoccabile
Ma perchè dobbiamo vendere un giovane forte a 35 mln e comprare a 25 uno come Vaz?
Sono i guadagni di Maria Calzetta….
ciao Paolo visto che non lo vogliamo vendere l’offerta dovrebbe essere 50 milioni in stile atalanta… vediamo il buon Tony cosa farà
Pisilli alla sua età’ se lo vendi in Premier devi chiedere almeno 60/70 milioni di sterline
Ahahahaha ah ancora co ste plus?? L’anno scorso e prima pure non hanno venduto nessuno senza champions…
Io in realtà considerando che venderemo tutti per circa 200ML penso che compreremo Mbappè…
alla juve solo per rugani, tuttalpiù possiamo dare 15 mln. diconguaglio
occhio … c’è anche Openda 😂
SportsBoom…
Non è che ci sia la Cazzetta dei Cazzettari dietro…???
😂😂🤣🤣🤣😂😂😂🤣🤣🤣
75 e proviamo a sentirci…
giuveboom!…
La Juventus che non fa la Champions ahahah Pisilli non è in vendita dispiace per voi
35 mln è tutta plusvalenza netta, è bravo ma non sposta gli equilibri… se va sacrificato per
arrivare veramente ad un TOP va bene. Conta ka Roma… 💛❤️
Tifosi romanisti mettiamoci l’elmetto e armiamoci di santa pazienza fino al 30 giugno ne spareranno tante di questo tipo
In realtà fino al 31 agosto…😴
perché 35 non 45? spiegare ‼️
mah….bremer. 50 mln 30 anni.
pisilli, 35 mln 21 anni. c’è qualcosa che mi
sfugge. i nostri, sempre in svendita, gli altri, super valutati, e il bello è che glieli
danno. boh…….
sfr. ❤️🧡💛
la falsinbilancius si attaccasse a qualche tram torinese…
rimanesse a Roma
Fino al 30 giugno sarà uno stillicidio di “notizie”. Svilar, Ndika, Kone, Soulé, ora Pisilli. La Roma deve fare 60 mln di plusvalenze, no 50, bugia 30. E in mezzo si cambia DS. Che palle…
c’è manca solo che date via Pisilli pe fa cassa , non c’è provate veramente sarebbe anche con sta’ Presidenza sarebbe un altra Roma come quella di Pallotta che se dava via i meglio giocatori staremo a vede ! sempre sempre sempre sempre sempre forza Roma!
sognando l’attacco che stanno scrivendo la Roma ha bisogno di un centrocampista con altre caratteristiche quindi si sacrificherei pisilli x 40 milioni x andare a prendere uno tipo vithigna iniesta parlo a quel punto avremmo un centrocampo tipo
il massimo x la Roma sarebbe vendere entro il 30 giugno ziolkowski 20milioni pisilli 40 milioni e suole 45 milioni a quel punto faremmo una squadra da scudetto e da semifinale champios 💥💥💥
certi giocatori si vendono solo si ti fanno ridere…..e 35 non fa ridere non è un’offerta irrinunciabile….
Penso si possa ottenere €50M dalla cessione di altri calciatori tipo ElA, Zio ed altre operazioni minori. Ad esempio il Brighton rivoluzionerà il centrocampo con forse 2 cessioni ed ElA può essere un profilo adatto per loro. Si può provare a venderlo per €25M più €5M bonus prima del 30 Giugno. Poi a Luglio vai a trattare Mitoma, che per me come esterno sinistro di piede destro sarebbe il colpo più clamoroso e per le stesse cifre (uno scambio insomma) visto che andrà in scadenza nel 2027
Si può provare Zio per una formula di €14M più €6M di bonus futuri al Brentford sempre per fine Giugno 2026. Per me il Gasp lo considera poco e lo defini una scommessa di Massara. Dico Brentford perché hanno un difensore molto promettente che è il sudcoreano 2004 KIM. L’ho visto in prestito al Kaiserslautern è può tra 1-2 anni raggiungere i livelli ma anche superarli del KIM ex Napule. È un difensore ambidestro, buon fisico 192cm, forte di testa e molto veloce. €3-4M perchè scade nel 2027
Saverio, vendere ELA é plusvalenza ridicola e inoltre devi comprare un sostituto migliore e ne servono di nuovo 30.
Vendi Pisilli a 40k é tutta plusvalenza e sostituirlo é facile, perché non sarà un titolare e del suo livello che gli tremano ancora le gambe da mettere in panchina e in rotazione ne trovi una vagonata ovunque.
Vendi Piso, ziolkosky e Soule, Dovbik, Vaz, fanno 150k +risparmi stipendi inutili e metti qualcosa sopra.
Sono 250k x il mercato, significa che vai a giocare x lo scudo.
con D’Amico non parte per meno di 60M.
Insomma la Roma dopo 7 anni va in Champions e si vende tutti
Io credo che per Gasp Pisilli sia sacrificabile,sicuramente prima di koné
e N’dicka penso sia corretto
con la Iuve un cambiaso + 20 milioni lo farei giocatore alla gasoerini sistemeresti fascia sinistra più soldi x un centrocampista coi piedi buoni
La Rube in EL viene a fare spesa da noi? Ah ah.
Per il resto non sono così intransigente, dipende dalle offerte.
Il ragazzo mi sembra un rebus tattico nello schema del Gasp malgrado il grande impegno.
Margini ne ha ancora ma non eccessivi.
Però è anche un “homegrown” per le liste e il solo al momento fino all’eventuale rinnovo di Pellegrini.
Chi vuole Pisilli deve darci 35 casch e accettare la clausolo che abbiamo una prelazione di recompera fissata a 45 , così se “esplode” il campione ce lo possiamo riprendere e se ce lo riprediamo a 45, come da contratto significherà che ne varrà almeno 50 e quindi l’affare l’abbiamo fatto. Non accettano? Ciao! In questo modo non perdiamo Pisilli, ci teniamo Konè e per quest’anno ci siamo finanziati.
Giù le mani da Pisilli. E da Kone’. E da Ndica. Solo Soule’ è sacrificabile.
Aldilà che chiunque può partire a patto che ne venga uno più forte,mi chiedo quale sia il criterio usato per dare un valore ai giocatori della Roma…. sembrano prezzi da discount !!!
Poi ci penso un attimo e mi chiedo come mai ci perdo anche tempo a commentare….ah già.. giusto per ridere un po’.
infatti il prezzo oltretutto lo fanno pure loro ma come si permettono?
Ma che scherzi, un Scamacca, un Frattesi, un Bastoni (tra i piu’ scorretti che ci siano) a detta dei giornalai valgono molto di piu’ di un qualunque giocatore della Roma. Ma sono prezzi imposti dal mercato mica dai giornalai Ma per favore… Considerando che la Roma disputerà la Cl per la prima volta dopo anni di digiuno, avrà l’occasione perfetta x mettersi in mostra (a meno che non vi siano sorprese) penso proprio che rimarrà
La Juve che non fa la Champions invece si può permettere di fare la spesa a Roma?
Si ricomincia col supermercato Roma? Infatti siamo andati in CL proprio per vendere Svilar, Soulè, Konè, Pisilli, Ndikà e Malen. Ma per chi ci hanno preso. Qualunque cessione, comunque, mai e poi mai a Juve o Inter.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.