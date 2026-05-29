UFFICIALE: Massara e la Roma si separano, risoluzione consensuale – COMUNICATO!

La notizia era nell’aria da settimane, ora però è ufficiale: Ricky Massara non è più il direttore sportivo della Roma. Ad annunciarlo il club giallorosso con un comunicato.
“La AS Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Sportivo Frederic Massara. Il Club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League.
“Ringrazio la Proprietà per l’opportunità di tornare a lavorare in un ambiente a cui sono particolarmente legato. Ritengo che quest’anno il Club abbia posto ulteriori basi per un futuro di successi e auguro a tutta la famiglia dell’AS Roma di poter festeggiare nuovi traguardi“, ha dichiarato Massara. La AS Roma augura a Frederic il meglio per il suo futuro professionale.”
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Fonte: asroma.com
Devo dire che mi dispiace, trovo Massara una persona competente ed equilibrata.
Gli auguro il meglio.
Idem. Cosa ha sbagliato, i giocatori in prestito? Che danno economico ha procurato alla Roma? Nessuno.
Anzi, ha preso Ziolkowksi, Ghilardi, Wesley, Malen che si sono tutti valorizzati. E poi c’è El Aynaoui, il cui valore si assesta su quei livelli, ma che secondo me, chi capisce di calcio, ha percepito che il ragazzo è davvero valido.
Chi dice il contrario è perché ama trovare capri espiatori.
anda anda
I fatti parlano… Con tutti i paletti fpf alla fine ha creato una squadra con il potenziale qualificazione Champions. Ha fatto un ottimo lavoro alla faccia dei tanti bla bla bla, poi come tutti i ds della storia della vita è impossibile avere fortuna con tutti i giocatori presi
….Er core…. Maledetto er core e chi ce l’ha.
A bella Chio’ io ho capito tutto……. Ecco la rovina nostra, er cataclisma de li popoli: er core…. (cit.: monologo di Pasquino da “L’anno del Signore”).
Rios hau aspettato tutto il calciomercato per poi essere sbolognato. Stessa cosa per l’esterno di attacco. Malen e Wesley gli unici acquisti che hanno esaudito le richieste dell’ allenatore. Vaz hai rischiato a pagarlo così tanto da Benatia… prestiti sono stati fallimentari soprattutto gli affari con Monchi… Cessioni quasi nulle. Fra poco arriveranno kumbulla e company a Trigoria.
Ovvio che non si possono negare solo a lui i meriti per il terzo posto, sarebbe iniquo.
Credo abbia pagato pesantemente gli attriti sugli attaccanti, in particolare l’esterno sx sul quale Gasp ha insistito da subito e mai arrivato.
L’arrivo di Vaz a 25 mln ha finito per spazientire il tecnico a cui poi è toccato farsi bastare Zaragoza.
Non lascia piombi e questo va a suo onore, nemmeno Vaz vista l’età.
cosa ha fatto? .. semplicemente è molto lento. E noi non possiamo permetterci di perdere mesi per una trattativa.
Mi trovo d’accordo con voi, ma vorrei precisare una cosa.
Wesley e Malen che sono i due giocatori che hanno veramente fatto la differenza tra quelli acquistati quest’anno, sono stati voluti, scovati e contattati direttamente da Gasperini.
Se devo scegliere tra Massara e Gasp scelgo il secondo.
Ora speriamo che lo ascoltino di più e che invece di comprare 7/8 giocatori comprino solo quei 3/4 che vuole il Mister.
Perché se Gasp ne trova altri 3 come Wesley e Malen abbiamo fatto bingo
Massara non ha fatto malen a parte Rios che non ho capito cosa sia successo gli do un 7.5
non dai 25 per un vaz qualsiasi?
Malen lo ha portato Gasperini.
Ottimo negli acquisti, disastroso nei prestiti
massara ha un problema non si sa vendere bene ha un po da iettatore hahaha putroppo la chiacchiera fa sempre la differenza
i DS vanno e vengono. magari Massara tornerà un giorno con un altro allenatore e potrà dare il meglio di sé. anche per me massara molto bravo.
ma il binomio gadp e damato è quello che ci vuolemora. forza roma!!!!
grande professionista mi spiace tanto ma tocca seguire Gasperini in tutto
Massara ha fatto molto bene:
Malen a zero con diritto a 25 (valore 60); Wesley a 25 (valore 45); El Aynaoui a 23 (valore 25/30); Ghilardi a 9 (valore 15); Ziolkosky a 7 (valore 15/20); Vaz a 25 (li vale ancora tutti ed ha fatto bene pur essendo un bambino prodigio…vedremo tra due anni…). I flop o mezzi flop tutti a zero e alcuni dei quali già rispediti al mittente…un DS così non si vedeva dai tempi di Sabatini… Abbiamo fatto una gran cassata…
malen e wesley presi da gasp. prestiti tutti toppati.
un bel saluto e a mai piu’ rivederci
Sottoscrivo tutto. Speriamo di non pentircene. Per me, tra Massara e Ranieri abbiamo perso due elementi validi.
a me fate davvero ridere:
“malen e wesley presi da gasp”
manco fossero due meloni buoni al mercato.
Quindi è stato l’allenatore a condurre le trattative, fissare il prezzo,
trovare la formula, e far quadrare il bilancio con la spesa?
Ma se noi abbiamo preso Malen a 25 e gi altri Openda, Jashari, Gimenez, Nkunku a 40,
è merito di Gasp?
Se i flop per fortuna erano in prestito è grazie al mister?
Ha sbagliato Vaz (forse, lo dicevato anche per Svilar)?
Ok.
UNO.
Quale DS non ha sbagliato nulla?
Zaragoza, Bayley, Tsimikas, Venturino, Ferguson ti sono costati tra ingaggio lordo e prestiti onerosi 50 milioni.
Aggiungi altri 25+ingaggio lordo per Vaz e stai ad 80k…….OTTANTA!!!
Tutti inutili alla causa, uscite senza rientro.
Con 80k prendi Rabiot,KDBruyne, svincolati e 4 top player definitivi (terzini sx, Ala sx, etc) e vinci lo scudetto a febbraio (i primi giorni del mese ovviamente).
Malen centravanti é un invenzione del Gasp (Malen docet), per massara era ala sx per mancato Zirkzee.
Vaz non valeva 25 quando lo abbiamo preso e non li vale assolutamente oggi, non ha nulla se non la tigna, il fare a sportellate e il fisico. Non ha tecnica, non ha tiro, non ha dribbling e mi fermo… è stato un totale abbaglio che se lo avesse fatto Sabatini molti starebbero parlando di commissioni. Poi magari fra 3 anni si trasforma e diventa un fenomeno… ma non si spendono 25 milioni per un “magari”, soprattutto non li dobbiamo spendere noi!
Ma questi numeri dove li tiri fuori con tutto il rispetto dai
… E pensate se ci fosse stato feeling!
Buona fortuna….Te la meriti tutta…..Non faticherai a trovare un’altra squadra. La qualificazione alla Champions è anche tua.
bene, un altro tassello che salta per incomprensioni con Gasperini come più volte dichiarato in conferenza dal mister, adesso a giorni daranno per ufficiale quello nuovo ossia Damico almeno così dicono e si può partire per la nuova stagione. Forza Roma
Mi dispiace,
bravissima persona, molto professionale, ma chiaramente incompatibile con il tecnico.
Ad maiora,
e in bocca al lupo.
FINALMENTE!
Y la baila y la goza y la canta
Y aserejé-ja-dejé
De jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi
sto ballando in maniera sfrenata!
Gasperini , un uomo solo al comando. FORZA!
Ma la barchetta dove l’hai lasciata??
Ammazza quanto buonismo. Tipo quando muoiono sono tutte brave persone… E invece no perché al mondo ci stanno pure gli incompetenti e i pezzi di m = )
sì ma non ti buttare giù così Notorious dai.
Ma come si fa a dire che è un bravo DS? Siete parenti suoi !! ??
@AridateceJosè
Mi puoi dire quale DS (ne basta anche uno soltanto) la scorsa estate ha allestito la squadra per la sua società senza commettere errori?
Io non sono parente di Massara, soltanto che ritengo che non abbia fatto peggio dei Manna, Ausilio, Tare, Comolli, D’Amico, Sogliano, Paratici, Corvino, ecc. ecc.
Ammetto che non avendo rilasciato piu’ interviste un pò me l’aspettavo prassi già vista. Se non ricordo male, l’avevo anche accennato. Me la concedete solo una piccola riflessione? Certo che se ripenso a quanto è accaduto, alle lodi che hanno ricevuto Ranieri e Massara, al momento dell’annuncio di Gasperini e a come è finita, vicenda che ti lascia un pò d’amaro in bocca Come già accennato, mi auguro solo che il suo sostituto si riveli una scelta azzeccata
Buona Fortuna💛❤️
L’anno scorso hanno uccellato Ghisolfi che già ti aveva fatto una squadra discreta ed era riuscito a “piazzare” LeFèe al Sunderland non rimettendoci nulla ed anzi a guadagnarci qualcosa (poi LeFèe si è dimostrato un bel giocatore vincendo la Championship e qualificandosi, quest’anno alla Conference League … in Premier); quest’anno hanno fatto fuori Ranieri che, l’anno scorso, ti ha salvato facendoti sfiorare la Champions e poi Massara…poca riconoscenza.
Arrivederci e buona fortuna. Anche se Rios e la mancanza di punte vere all’inizio del campionato potevano cambiare il campionato….. cmq grazie.
Rios ha fatto il campionato che ha fatto con il Benfica: sufficiente. Ad inizio stagione avevi Dovbik che ti aveva fatto 17 goal l’anno prima e di rincalzo avevi Ferguson che nelle amichevoli ti aveva fatto strabuzzare gli occhi perché segnava come toccava il pallone .. poi è successo quello che è successo e non dimenticare i punti che hai perso con il Milan, il Napoli e la juve: di chi è la colpa ??? Ringrazio Gasparetto ma in Champions ci potevamo arrivare con diverse giornate d’anticipo.
Un giorno ci spiegherai l’acquisto di Robinio Vaz.
Credo si spiegherà da solo… FRS
Molto presto lo capirai anche tu …
vaz El aynaoui sono 50 milioni tondi per fare panchina il marocchino mentre io francese è tutto da costruire. E menomale che è saltata la cessione di konè all’Inter l’estate scorsa!
Wesley l’ha indicato Gasperini
Per esserne cosi’ sicuro. significa che te l’hanno detto i Friedkin o Gasperini buon per te
Gasp aveva dato l’ok alla cessione di Kone per acquistare Sancho, voleva Sancho a tutti i costi. Come vedi sbagliano tutti qualcosa. FRS
@Mardocheo
Parole di Gasperini in conferenza stampa:
“Wesley non è una mia richiesta, conoscevo il valore del ragazzo perchè lo seguivamo all’Atalanta. Mi è stato proposto ed io ho avallato l’acquisto.
Wesley non è stato indicato da Gasperini, bensì da Massara.
Giusto, peccato che tu sei stato tra i primi ad elogiare l’arrivo di Massara
mi dispiace paga il fatto che lo aveva scelto Ranieri non ha lavorato male e se la Roma è in Champions il merito è anche suo
Li auguro una buona fortuna.
non si nega, quasi a nessuno, questa cosa quello si
Massara è un grande Ds e grandissimo talent scout, io avrei continuato con Massara e tanti anni fa sono stato contrario quando gli fecero lasciare la Roma per prendere Monchi. Ho sperato che ritornava a Roma, è accaduto, oggi nuovamente lascia la Roma….
Non l’hanno capito: dopo di noi andò al Milan e con Maldini tirò su una squadra che vinse lo scudetto senza essere tra le favorite. Quest’anno a Roma, quello che ha comprato, non ha fallito, i prestiti son tornati da dove erano venuti senza danno, se non minimo, per le casse societarie … e la Roma è in Champions senza essere stata tra le favorite
se la Roma arriva terza penso che anche a Massara va dato merito per cui infinitamente grazie!!
Ovviamente non conosciamo tutti i retroscena ma ho l’impressione che abbia pagato la sua maggiore “fedeltà” a Ranieri piuttosto che al Gasp.
Purtroppo si è trovato in una situazione scomoda ma si è sempre comportato da professionista.
L’unico errore grave è stato forse quello di non essere riuscito a vendere Dovbik e prendere il famigerato esterno di attacco richiesto dall’allenatore.
Massara ha fatto un gran calciomercato. Ora immagino se lo riprenderà il Milan, che ha smantellato tutta la dirigenza. Speriamo di non pentircene.
30 acquisti di cui solo 5 titolari, grazie e ciaone
Non 30, 150 mi sembra… FRS
Cambiare ogni anno il DS non mi sembra una scelta saggia.La società va strutturata a livello dirigenziale ed i programmi vanno fatti a medio/lungo termine.
Per il bene della Roma è stata la soluzione migliore, personalmente, sin dalla campagna acquisti estiva, l’ho sempre giudicato non da Roma per la lentezza, poca capacità a vendere bene e poca creatività nelle trattative. Gasperini non lo sopportava per questo motivo, Lui chiedeva A e Massara gli portava B oppure falliva la trattativa. Di fatto era un bravo esecutore come lo è stato con Sabatini e Maldini ma con una responsabilità di DS non ha mai brillato. Gli auguro tutto il bene.
Ha fatto cose buone ed altre meno, come tutti. Essendo lui una scelta di Ranieri era scontato che andasse via. Ora si segue al 100% Gasperini. Buona fortuna a lui, ma soprattutto a noi. Forza Roma.
Speriamo di prendere un direttore sportivo capace almeno quanto lui. Da una parte è meglio così toglie gli alibi all’allenatore che ora è un manager all’inglese ed ha tutta la squadra in mano. Speriamo bene, la Roma viene comunque prima di tutti
Un incompetente in meno, a mai piu e portati la tua genialata di vaz a 25 millioni…il prezzo di malen, piu che ds della roma hai fatto quello del marsiglia.
Forse si può dire che non è molto bravo a vendere, e comunque non scordiamoci che se avesse rispettato il volere di Gasp avrebbe dovuto prendere Sancho che per nostra fortuna non è venuto, e poi lo stesso con Raspadori, e non sarebbe arrivato Malen quindi non è andata male, è vero che i prestiti non si sono rivelati nemmeno discreti ma almeno erano solo in prestito e non comprati quindi per me è stato positivo certo poteva fare meglio, ma anche nelle squadre che vincono si può fare meglio
Anche a me dispiace non sia sia saputo trovare un buon equilibrio con Gasp. Sarei stato curioso di vedere cosa avrebbe fatto senza FPF.
In ogni caso gli faccio i migliori auguri per ciò che farà in futuro.
Ciò che c è di positivo è che mi sembra tra società e Gasp ora si stiano muovendo in fretta per cercare di sistemare la squadra senza ridursi all’ultimo minuto.
L’impressione è che abbiano un progetto da seguire.
a mio avviso parliamo di una persona che comunque può non esaltare però allo stesso tempo di certo non è causa di eccessi verbali fastidiosi. Scelta la linea di gasperini ed essendo lui un uomo di ranieri penso sia giustissima la separazione. Massara ha fatto bene con Sabatini e Maldini vicino , è evidente che è un ottimo secondo violino ma non è all’ altezza di guidare una squadra di alto livello nel ruolo di direttore sportivo. Magari dovrebbe farsi le ossa in qualche relata minore.
grande persona come dice anche gasp ,ma Malen e Wesley è roba del tecnico ,vaz 25 milioni a cosa è servito, probabilmente la è successo tutto tra gasp e Ranieri
I vari commenti soesso.massacrano I Ds.ma chi decide e’ chi da I soldi.la proprieta’.solo una cosa non ho condiviso di Gasp.ma era proprio.impossibile ricucire? a me Massara mi.piaceva.equilibrato e bravo.errori? anche Sabatini commise errori.al 3 posto al netto. ha contribuito anche Massara
Massara professionista serio e competente che paga il fatto di non andare d’accordo col Mister… Il resto sono solo chiacchiere. ❤️💛
Gasperini si è meritato sul campo di scegliere il DS e il resto dello staff. Spiace per Massara, ma il feeling tra Gasp e DS adesso è probabilmente la cosa più importante.
Non mi ha mai scaldato il cuore, ma gli va riconosciuto di aver svolto il suo lavoro con dedizione e mai sopra le righe. Ha pagato l’aver appoggiato la linea di Ranieri nelle scelte dei giocatori e dei prestiti. Qualcosa si era rotto già in estate e credo sia dovuto a Sancho più che a Rios. Il colpo di grazia poi è arrivato con Vaz e Zaragoza, Andato via Ranieri ovviamente Gasp ha chiesto un DS allineato a lui. Se fosse rimasto Ranieri sarebbe rimasto anche Massara. Vabbe, di fame non si muore.
me ne faccio una ragione, non ha preso chi voleva il mister a parte wesley e malen sempre non ci sis gasp di mezzo. Una brava persona forse troppo in questo mondo di squali, ma sull’operato a roma a parte quei 2 citati sopra ricorcdo anche un vaz a 25…non lo prendi dai a 25 o qualcosa non torna e da li, per me, gasp non c’ha visto piu spendi 25 per uno sconosciuto non 35/40 per uno affermato!?
Forza Roma
Preferisco relativizzare il giudizio, nel senso che, ok, Massara ha portato X e Y, adesso vedremo cosa farà D’Amico.
Al di là degli affari che un DS può concludere, comunque, sono importanti i contatti (e Massara sembrava un po’ troppo legato al campionato francese) e la tempestività (e Massara non è parso propriamente un fulmine di guerra).
Sta arrivando un top, e se ne va via un professionista (questo glielo devo) senza infamia e senza lode.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.