FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 29 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 12:50 – Scamacca, contratto rinnovato fino al 2028

Come riferito da Filippo Biafora, il contratto di Gianluca Scamacca scadrà nel 2028 e non nel 2027 come riferito da diversi organi di stampa: il club nerazzurro ha infatti esercitato l’opzione unilaterale per il prolungamento del suo contratto lo scorso gennaio.

Ore 11:10 – Napoli, tentativo per Gasp prima di Allegri

Prima di chiudere per Massimiliano Allegri, il Napoli avrebbe provato a convincere Gian Piero Gasperini. Secondo quanto rivelato da Ubaldo Righetti a Radio Romanista, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna avrebbero contattato il tecnico giallorosso per sondarne la disponibilità, ricevendo però una risposta negativa. Gasperini avrebbe scelto di proseguire il proprio progetto alla Roma. (Radio Romanista)

Ore 10:30 – Leweling nel mirino della Roma

Jamie Leweling resta tra i profili seguiti dalla Roma per rinforzare il reparto offensivo. Secondo Leggo, l’esterno tedesco dello Stoccarda piace a Gasperini per la sua versatilità, potendo giocare su entrambe le fasce d’attacco. Al momento il classe 2001 è considerato un’alternativa rispetto agli obiettivi principali, tra cui Greenwood, Munoz e Summerville. (Leggo)

Ore 8:20 – Celik-Roma, distanza di 600mila euro

Il futuro di Zeki Celik resta in bilico, ma nei prossimi giorni riprenderanno i colloqui per il rinnovo con la Roma. Secondo Il Messaggero, tra domanda e offerta ci sarebbe ancora una distanza di circa 600 mila euro, ma l’ottimismo non manca. Gasperini considera il turco una pedina importante e avrebbe chiesto espressamente alla società di trattenerlo in vista della prossima stagione. (Il Messaggero)

Ore 7:30 – Argentina, Soulé escluso dal Mondiale

Niente Mondiale per Matias Soulé. L’esterno della Roma, inizialmente inserito nella lista dei pre-convocati dell’Argentina, è stato escluso dalla selezione definitiva diramata dal ct Lionel Scaloni. Non sono bastati i 7 gol e 8 assist stagionali in maglia giallorossa per conquistare un posto nella spedizione iridata. Tra i convocati figurano invece l’ex romanista Leandro Paredes, il nerazzurro Lautaro Martinez e il trequartista Nico Paz.

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