FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 29 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 12:50 – Scamacca, contratto rinnovato fino al 2028
Come riferito da Filippo Biafora, il contratto di Gianluca Scamacca scadrà nel 2028 e non nel 2027 come riferito da diversi organi di stampa: il club nerazzurro ha infatti esercitato l’opzione unilaterale per il prolungamento del suo contratto lo scorso gennaio.
Ore 11:10 – Napoli, tentativo per Gasp prima di Allegri
Prima di chiudere per Massimiliano Allegri, il Napoli avrebbe provato a convincere Gian Piero Gasperini. Secondo quanto rivelato da Ubaldo Righetti a Radio Romanista, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna avrebbero contattato il tecnico giallorosso per sondarne la disponibilità, ricevendo però una risposta negativa. Gasperini avrebbe scelto di proseguire il proprio progetto alla Roma. (Radio Romanista)
Ore 10:30 – Leweling nel mirino della Roma
Jamie Leweling resta tra i profili seguiti dalla Roma per rinforzare il reparto offensivo. Secondo Leggo, l’esterno tedesco dello Stoccarda piace a Gasperini per la sua versatilità, potendo giocare su entrambe le fasce d’attacco. Al momento il classe 2001 è considerato un’alternativa rispetto agli obiettivi principali, tra cui Greenwood, Munoz e Summerville. (Leggo)
Ore 8:20 – Celik-Roma, distanza di 600mila euro
Il futuro di Zeki Celik resta in bilico, ma nei prossimi giorni riprenderanno i colloqui per il rinnovo con la Roma. Secondo Il Messaggero, tra domanda e offerta ci sarebbe ancora una distanza di circa 600 mila euro, ma l’ottimismo non manca. Gasperini considera il turco una pedina importante e avrebbe chiesto espressamente alla società di trattenerlo in vista della prossima stagione. (Il Messaggero)
Ore 7:30 – Argentina, Soulé escluso dal Mondiale
Niente Mondiale per Matias Soulé. L’esterno della Roma, inizialmente inserito nella lista dei pre-convocati dell’Argentina, è stato escluso dalla selezione definitiva diramata dal ct Lionel Scaloni. Non sono bastati i 7 gol e 8 assist stagionali in maglia giallorossa per conquistare un posto nella spedizione iridata. Tra i convocati figurano invece l’ex romanista Leandro Paredes, il nerazzurro Lautaro Martinez e il trequartista Nico Paz.
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IN AGGIORNAMENTO…
“Non sono bastati i 7 gol e 8 assist stagionali in maglia giallorossa ”
Non sono bastati perchè Soulè ha giocato 3 mesi,
da Settembre a Dicembre, poi per motivi noti il suo rendimento è crollato,
pre e post pausa per la pubalgia.
Un giocatore non si valuta per 3, 6 o 12 mesi ottimi.
3 mesi grandiosi li ha fatti anche Zalewski.
12 anche Zaniolo.
6 anche Pellegrini con Mou.
Poi però….
A dire il vero Soulè aveva fatto molto bene anche nel girone di ritorno della passata stagione, oltre che al Frosinone, quindi non si tratta di una semplice meteora, piacendo o meno il giocatore.
I motivi noti sono la pubalgia, ha tirato la carretta da solo fino a dicembre/gennaio. Poi se sono pochi 7 gol e 8 assist alzo le mani
Bravo.
Continuità primo vero valore di un giocatore.
Non solo nel lungo periodo: Soulè vive di fiammate e sparisce per lunghi tratti anche all’interno della stessa partita.
Visto che viene snobbato dall’Albiceleste, perché non proporgli la nazionale italiana, visto che ha anche il passaporto italiano? In
passato ha detto di voler giocare con l’Argentina, ma ora, perso il mondiale, potrebbe pensarla diversamente. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
a vedere i numeri pure Zelezny è imbattuto in serie A. Il ct argentino avrà fatto le sue valutazioni. 😌
meglio per noi, ce lo teniamo in ghiaccio
da una parte, meglio anche per Soule
credo che per rientrare definitivamente dalla pubalgia il risposo assoluto sia la cosa migliore e l’eventuale convocazione al mondiale avrebbe finito per restituircelo in pessime condizioni
Finalmente un commento non velenoso su questo giocatore della Roma!
Eh beh il mitico thiago almada sicuramente ha meritato molto di piu del nostro Soule, ma fammi il piacere..
Soulé io lo sacrificherei per salvare koné e Ndicka.
Soulè è un buon giocatore ma a mio parere non sposta di una virgola la qualità in una squadra big
È da media fascia con o senza pubalgia… Lento macchinoso e poco.inclime a l’uno contro uno…Passaggio all’indietro e di ricomincia…A me non entusiasma
Sono d’accordissimo, e se l’idea è scambiarlo con Alajbegovic io lo farei di corsa.
In realtà gli ultimi gol e assist li ha fatti a fine gennaio in Europa League, un altro assist lo ha fatto col Pisa ad Aprile…
Tuttavia dopo la pubalgia non ha certo brillato. Ma se non è convocato con l’ argentina probabilmente è perché in una delle due o tre nazionali più forti del mondo la competizione è altissima. Però cosa importa? Noi schieriamo titolari ex convocati o panchinari della Nazionale italiana più scarsa di tutti i tempi…ma il problema è il nostro secondo capocannoniere.
No, ormai è stato decretato dagli esperti del forum che Soulé è una pixxa, non c’è più niente da fare
Bryan sarà un perno della squadra anche il prossimo anno. Stacce.
Se non fai parte della cricca d Messi in nazionale non ci vai. Altrimenti non si spiega la convocazione di Nico Gonzalez.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.