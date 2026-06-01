Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Fenerbahce irrompe su Greenwood, contatti col calciatore

La corsa a Mason Greenwood si arricchisce di una nuova concorrente e per la Roma la strada rischia di diventare ancora più complicata. L’esterno offensivo del Marsiglia, indicato da tempo come uno dei principali obiettivi per rinforzare l’attacco giallorosso, sarebbe infatti finito nel mirino del Fenerbahçe.

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, il club di Istanbul avrebbe deciso di accelerare sensibilmente per cercare di anticipare la concorrenza. In prima linea ci sarebbe Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe, che avrebbe già avviato contatti diretti con il giocatore. Dopo una prima videochiamata interlocutoria, le parti sarebbero pronte a incontrarsi di persona nelle prossime 24 ore. L’obiettivo del dirigente turco sarebbe quello di ottenere un’intesa di massima con Greenwood prima delle elezioni societarie, così da presentarsi successivamente al tavolo delle trattative con il Marsiglia.

Il club francese continua a valutare l’attaccante circa 50 milioni di euro, una cifra che rappresenta il principale ostacolo per tutte le pretendenti. Anche la Roma, che segue il giocatore su precisa indicazione di Gian Piero Gasperini, sta studiando la strategia migliore per provare ad avvicinarsi alle richieste dell’Olympique. L’inserimento del Fenerbahçe aggiunge però un nuovo elemento di incertezza.

I giallorossi restano interessati al calciatore e continuano a considerarlo una priorità per il mercato estivo, ma nelle prossime ore saranno chiamati a monitorare con attenzione gli sviluppi provenienti dalla Turchia.

Fonte: Yağız Sabuncuoğlu / Youtube