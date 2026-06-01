Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Fenerbahce irrompe su Greenwood, contatti col calciatore

La corsa a Mason Greenwood si arricchisce di una nuova concorrente e per la Roma la strada rischia di diventare ancora più complicata. L’esterno offensivo del Marsiglia, indicato da tempo come uno dei principali obiettivi per rinforzare l’attacco giallorosso, sarebbe infatti finito nel mirino del Fenerbahçe.
Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, il club di Istanbul avrebbe deciso di accelerare sensibilmente per cercare di anticipare la concorrenza. In prima linea ci sarebbe Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe, che avrebbe già avviato contatti diretti con il giocatore. Dopo una prima videochiamata interlocutoria, le parti sarebbero pronte a incontrarsi di persona nelle prossime 24 ore. L’obiettivo del dirigente turco sarebbe quello di ottenere un’intesa di massima con Greenwood prima delle elezioni societarie, così da presentarsi successivamente al tavolo delle trattative con il Marsiglia.
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Il club francese continua a valutare l’attaccante circa 50 milioni di euro, una cifra che rappresenta il principale ostacolo per tutte le pretendenti. Anche la Roma, che segue il giocatore su precisa indicazione di Gian Piero Gasperini, sta studiando la strategia migliore per provare ad avvicinarsi alle richieste dell’Olympique. L’inserimento del Fenerbahçe aggiunge però un nuovo elemento di incertezza.
I giallorossi restano interessati al calciatore e continuano a considerarlo una priorità per il mercato estivo, ma nelle prossime ore saranno chiamati a monitorare con attenzione gli sviluppi provenienti dalla Turchia.
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Fonte: Yağız Sabuncuoğlu / Youtube
Temo molto si inserisca…Maldini!
Sarà una lotta contro il tempo.
FORZA ROMA
sicuro che lo prende qualcun altro questa è come la storia di Rios e Sancho se deve andare così meglio subito che fare una telenovela per 2 mesi
Tutto è possibile… è normale che un giocatore del genere attrae, ma siamo sempre vincolati a vendere per comprare…
per 50ml se lo posdo tranquillamente tenere,
ma scherziamo?????
cosa avrebbe fatto per valere 50ml?
Aspettassero un altro po’ ad annunciare il DS. Con calma tanto non c’è nessuna urgenza gli altri stanno tutti ad aspettare i comodi nostri.
Greenwood é forte e sarebbe un grande acquisto, ma mi pare un obiettivo troppo scoperto per il modo di agire di D’Amico e Gasperini. Secondo me è uno specchietto per gli Abbocconi, il loro vero obiettivo è un altro.
È finita.
😂😂😂😂…. Avrei capito se avesse irotto il REAL Madrid, il Barcellona, il MCity …. Il FB ce lo compriamo e lo facciamo giocare al torneo dei Bar
E siamo solo al primo Giugno, ma quando arriva settembre. Inizia l’odissea del mercato
se vabbè… mò va bene tutto… ma se dobbiamo temere la concorrenza di un club turco… dai plox
mamma li turchi!
questo perché il vero obiettivo è Scamacca
Se aspettano il 30 giugno,questo,secondo me, ce lo sognamo….Mia opinione.
il fenerbache campionato da terzo mondo se questi ci danno fastidio siamo proprio messi male
spay story
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.