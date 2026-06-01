FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 1 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:10 – Cherubini verso l’addio: il Torino si muove

Luigi Cherubini è destinato a lasciare la Roma dopo il prestito alla Sampdoria, chiuso con 2 gol e 2 assist in 35 presenze. Secondo Tuttosport, il Torino ha già avviato i contatti con l’entourage dell’attaccante classe 2004 per valutare l’operazione. Il giocatore avrebbe aperto al trasferimento, mentre i giallorossi riflettono sulla cessione per evitare di avvicinarsi alla scadenza del contratto fissata nel 2027 senza un rinnovo. (Tuttosport)

Ore 9:30 – In arrivo un altro sponsor per la maglia d’allenamento

Arrivano novità anche sul fronte sponsor: il club è molto vicino all’accordo per una nuova partnership con un marchio che dovrebbe andare a finire sulla parte posteriore delle maglie d’allenamento (la zona frontale è già occupata da Toyota). (Il Tempo)

Ore 9:10 – Florenzi: “La Champions deve diventare la normalità”

Alessandro Florenzi guarda con fiducia al futuro della Roma dopo il ritorno in Champions League: “Andarci deve diventare la normalità, non una novità”. L’ex giallorosso ha elogiato anche Donyell Malen, autore di 15 gol in cinque mesi: “Un exploit fantastico, mi fa impazzire il suo primo stop orientato”. Su Gasperini, infine, si è detto convinto: “Può ripetere il percorso di Bergamo, ha una città intera pronta a sostenerlo”. (La Repubblica)

Ore 8:00 – Roma, seconda parte del ritiro a Cardiff

E’ stata decisa la sede della seconda parte del ritiro estivo di agosto: sarà a Cardiff, in Galles presso il centro sportivo della nazionale di rugby. (Il Messaggero, Leggo)

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