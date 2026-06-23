CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 23 giugno 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Il Nottingham frena per Ziolkowski: richiesta troppo alta

La Roma continua a lavorare alla cessione di Jan Ziolkowski (21), ma la trattativa con il Nottingham Forest non registra passi avanti. Il club inglese ritiene eccessiva la richiesta di 20 milioni di euro formulata dai giallorossi e, per il momento, non ha presentato alcuna offerta concreta. (Il Messaggero)

Ore 9:20 – Roma e Koné al bivio: pressing sugli agenti

Manu Koné (25) resta il principale candidato alla cessione entro il 30 giugno. L’Atletico Madrid ha già presentato un’offerta da 45 milioni di euro, ma il centrocampista francese ha messo in stand-by la destinazione spagnola in attesa dell’Arsenal…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – Ostigard nel mirino per rinforzare la difesa

Leo Ostigard (25) è uno dei nomi seguiti dalla Roma per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il difensore norvegese del Genoa piace a Gasperini e viene considerato un profilo utile per aumentare profondità ed esperienza nel pacchetto difensivo. L’eventuale operazione, però, non è legata al futuro di Evan Ndicka, che continua a essere considerato incedibile dal club giallorosso. (Il Messaggero)

Ore 7:45 – La Roma rilancia per Greenwood: offerta da 50 milioni

La Roma accelera per Mason Greenwood (24) e prepara un rilancio decisivo per convincere il Marsiglia. Secondo il Corriere dello Sport, i Friedkin sono pronti a mettere sul tavolo un’offerta complessiva da 50 milioni di euro…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:00 – Romano sempre più vicino al Palermo

Alessandro Romano (20) si avvicina al Palermo. La cessione del centrocampista svizzero rappresenterebbe una delle operazioni minori sulle quali la Roma conta per incrementare le plusvalenze necessarie entro il 30 giugno. (Corriere della Sera)

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