Mason, sì a 50 milioni: rilancio Friedkin, Greenwood più vicino

La Roma prova ad accelerare per Mason Greenwood. È questo il tema centrale della prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, che nell’edizione romana apre con un titolo eloquente: “Mason sì a 50″. Un segnale che conferma come il club giallorosso stia spingendo con decisione per portare nella Capitale l’attaccante del Marsiglia.

Secondo il quotidiano, Dan e Ryan Friedkin hanno deciso di rilanciare, presentando una nuova proposta al club francese per avvicinarsi alle richieste economiche formulate nelle scorse settimane. L’obiettivo è chiaro: trovare la formula giusta per convincere il Marsiglia a dare il via libera all’operazione. L’offerta predisposta dalla proprietà giallorossa raggiungerebbe infatti i 50 milioni di euro complessivi. La struttura della proposta prevederebbe 15 milioni versati immediatamente, con i restanti 35 milioni distribuiti attraverso pagamenti successivi in più tranche. Una formula che consentirebbe al Marsiglia di contabilizzare comunque l’intera operazione nel bilancio 2026 e ottenere quella maxi plusvalenza richiesta dall’Uefa.

La giornata di ieri è stata particolarmente intensa anche a Trigoria, dove il nuovo direttore sportivo Tony D’Amico ha incontrato Gian Piero Gasperini per fare il punto sulle priorità del mercato. Tra i dossier più importanti c’è proprio quello legato a Greenwood, considerato uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo. Sul fronte del giocatore, arrivano segnali incoraggianti. Greenwood ha già espresso il proprio gradimento per la destinazione giallorossa e i contatti tra le parti proseguono da tempo. La base dell’accordo economico partirebbe da uno stipendio di 4,5 milioni di euro a stagione, destinato a crescere nel corso degli anni.

La trattativa resta complessa, ma il nuovo rilancio della proprietà rappresenta un passo significativo verso la fumata bianca. Con un’offerta che raggiunge la cifra richiesta dal Marsiglia, il club giallorosso prova ora ad avvicinarsi concretamente a quello che viene a tutti gli effetti considerata la prima richiesta di Gasperini per far fare alla Roma il salto di qualità in attacco.

Fonte: Corriere dello Sport