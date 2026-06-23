Mason, sì a 50 milioni: rilancio Friedkin, Greenwood più vicino

La Roma prova ad accelerare per Mason Greenwood. È questo il tema centrale della prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, che nell’edizione romana apre con un titolo eloquente: “Mason sì a 50″. Un segnale che conferma come il club giallorosso stia spingendo con decisione per portare nella Capitale l’attaccante del Marsiglia.
Secondo il quotidiano, Dan e Ryan Friedkin hanno deciso di rilanciare, presentando una nuova proposta al club francese per avvicinarsi alle richieste economiche formulate nelle scorse settimane. L’obiettivo è chiaro: trovare la formula giusta per convincere il Marsiglia a dare il via libera all’operazione. L’offerta predisposta dalla proprietà giallorossa raggiungerebbe infatti i 50 milioni di euro complessivi. La struttura della proposta prevederebbe 15 milioni versati immediatamente, con i restanti 35 milioni distribuiti attraverso pagamenti successivi in più tranche. Una formula che consentirebbe al Marsiglia di contabilizzare comunque l’intera operazione nel bilancio 2026 e ottenere quella maxi plusvalenza richiesta dall’Uefa.
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La giornata di ieri è stata particolarmente intensa anche a Trigoria, dove il nuovo direttore sportivo Tony D’Amico ha incontrato Gian Piero Gasperini per fare il punto sulle priorità del mercato. Tra i dossier più importanti c’è proprio quello legato a Greenwood, considerato uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo. Sul fronte del giocatore, arrivano segnali incoraggianti. Greenwood ha già espresso il proprio gradimento per la destinazione giallorossa e i contatti tra le parti proseguono da tempo. La base dell’accordo economico partirebbe da uno stipendio di 4,5 milioni di euro a stagione, destinato a crescere nel corso degli anni.
La trattativa resta complessa, ma il nuovo rilancio della proprietà rappresenta un passo significativo verso la fumata bianca. Con un’offerta che raggiunge la cifra richiesta dal Marsiglia, il club giallorosso prova ora ad avvicinarsi concretamente a quello che viene a tutti gli effetti considerata la prima richiesta di Gasperini per far fare alla Roma il salto di qualità in attacco.
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Fonte: Corriere dello Sport
è l’ottavo rilancio a 50 milioni 😁😁
Io fra qualche giorno mi aspetto questo titolo:
” Doccia gelata in casa Roma: Greenwood firma per il….. E adesso? “.
Con i conseguenti commenti su questo forum del tipo ” ma come lui a 50 mln ne troviamo di meglio”.
Sempre contento di essere smentito dai fatti ovviamente.
La penso come te, Rod. Fù così anche con Rios, Sancho e tanti altri. Quando il lupo non riesce a prendere l’uva, che dice? Meglio cosî, tanto fa schifo… Rod, molti dei tuoi commenti trovano la mia approvazione
lo stipendio sarebbe lordo o netto ? possibile che sti dettagli ‘ che non sono proprio dettagli da poco “non vengano mai esplicitati?
Un giocatore pagato 50 milioni non può prendere 4,5 lordi, mi pare evidente.
Si tratta di un compenso NETTO.
Probabilmente lordo. Non ho certezze, ma è solo una mia stima, considerando che stando al sito capology, il lordo di Svilar e Malen (per esempio) è circa di 4,3 ML. Poi ovviamente ci stanno i bonus che aumentano lo stipendio realmente percepito, magari portandolo a superare (sempre lordo) i 5ML di euro
il Marsiglia deve rientrare di quattrini entro tot tempo.
non so quanto. e una parte enorme di quei quattrini li deve alla precedente squadra di Mason. 15 milioni subito e il restante nel duemilamai? non so come potrebbe essere possibile accettare una soluzione del genere da parte del Marsiglia. ci credo poco.
basterebbe leggere l’articolo invece di fermarsi al titolo…
Potrebbe mettere a bilancio subito l’intera cifra quindi ai fini delle plusvalenze andrebbe bene lo stesso
BTW: anche per Soulè si stabilirono 25,6 milioni di prezzo “pagabili in quattro esercizi”.
Esulto ma un po mi sembra una follia.
A questo punto se davvero Gasp lo vuole a tutti i costi , perché non proporre i 50 milioni dilazionati + 5 di bonus entro il 30 giugno così da evitare di dover spingersi dopo il 1 luglio a 60 che sarebbe il costo della clausola, oppure se davvero sono arrivati hai 50 milioni come si dice gli si dà un ultimatum PRENDERE O LASCIARE altrimenti si vira su un altro obiettivo, infondo non c’è solo Greenwood OM non è che ha vinto qualcosa D’amico conoscerà altri giocatori è rinomato per questo
Caro Rod, invece io mi a aspetto dei titoli tipo: “Roma – O. M.: infine c’è accordo!”, oppure: arriva Greenwood; trovato l’accordo con i francesi dell’Olimpique Marsiglia!”.
L’idea di “Niru” non è male.
Non oso immaginare cosa possano dirgli i difensori italiani ogni partita, del resto noi siamo maestri a far infuriare gli altri, vedi Zidane o Suarez, scuola materazzi e chiellini… io lo prenderei solo se facciamo rimane Soulè, non rinnovassero Pellegrini e Dybala, se dobbiamo sacrificare il miglior giocatore del girone d’andata della Roma.
Certo che se prendiamo Greenwood e cediamo Konè e Soulè… È una bella presa per i fondelli… Praticamente 2 Top player per uno e poi rinnoviamo Dybala e Pellegrini! Boh!
Ma se prendi Greenwood, due titolari a sx e un un altro titolare a centrocampo, ti sei rinforzato e hai creato una squadra adatta alle necessità del mister.
Soule e kone due top player..
mubudu, quindi a destra lo fai con greenwood e dybala?
e quando dybala salterà le classiche 25 partite l’anno chi sostituisce greenwood? pellegrini?
secondo me, tieni greenwood (24 anni) dybala e soulè (23 anni). tra massimo 2 anni non c’è più dybala, per cui a noi resterebbero greenwood e soulè giovani ed esperti. se vuoi giocare 50 partite l’anno su 3 competizioni, soprattutto in attacco, serve la panchina lunga
So solo che bisogna aspettare la fine del mese ….. e che San Pietro e Paolo (29Giugno) ci facciano la grazia!
che sia la vorta bona? forza Roma
io del corriere non mi fido
Damoje 1 milione l’anno per 50 anni
Certo che dopo la sola che ci hanno rifilato con Vaz (con la totale complicità di Massara) Io non avrei mai e poi mai fatto più affari con loro….e invece di chi si innamora il nostro mister? del loro attaccante che è probabilmente il più caro che c’è fuori dall’Inghilterra, tra l’altro in poco meno di un anno rischiamo di dare all’OM 75 milioni di euro…. praticamente tutto l”incasso che ti porta la Champions.
Detto questo, forza Mason!!!
Per curiosità, come sei arrivato a 75 milioni di euro all’OM in poco meno di un anno?
Cosi giusto per capire eh!
FORZA ROMA SEMPRE!
Eppure vaz continua a venire convocato consistentemente nelle giovanili della Francia u16,u17,u18,u20. So tutti matti sti allenatori ? O dici che è dovuto al fatto che la Francia è na squadretta al pari del curacao e giocheresti anche te?
Damoje n’attimo de tempo a sto ragazzo.
Detto ciò semmai si dovrebbe riflettere se sia il caso di darlo in prestito per farlo giocare di più.
Tra Roma e Marsiglia se ne fanno de cortesie. Me ricordo li tempi belli de Longoria che se comprava tutti li scarti nostri. Mo stamo a rende er favore. Co Vaz e Greenwood je ne stamo a da poco de ossigeno pe nun falli morì soffocati….
Concordo.
sono la cosa più lontana da un commercialista quindi non entro nel merito della questione economica, però è da tempo che non sono così tranquillo circa la sinergia allenatore-ds, sapranno cosa fare per migliorare la squadra
È un tuo problema dovuto sul nulla. D’Amico può operare praticamente da ieri
Intanto su radio radio stanno facendo una petizione per non far venire Greenwood alla roma per quello che è successo in Inghilterra… Tutti moralisti sti laziali però se scordano la polizia a bordo campo il capitano ar gabbio I finti test per il covid…. Ma quanto stanno a rosica?
un attacco titolare con Nusa MaleAlaybagivic n Greenwood con rincalzo Dybala Brandt Davis Aljbegoviv top
sono almeno 6 volte che il corriere di zazzaroni apre col titolone la Roma rilancia, io dico con tutti sti rilanci se erano veri da mo che Greenwood stava a Roma e invece ancora non di muove nulla, mah vedremo come va. Forza Roma
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.