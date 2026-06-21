Missione Greenwood, Ryan per Gasp: arriva l’extra-budget

Missione Greenwood. Adesso anche la proprietà è pronta a scendere direttamente in campo per provare a sbloccare l’operazione. È questa l’indicazione che arriva dalla prima pagina del Corriere dello Sport, che oggi apre con il titolo “Ryan per Gasp”, a conferma di come il club giallorosso stia concentrando tutti i propri sforzi sul possibile arrivo dell’attaccante inglese.

Secondo il quotidiano sportivo, nelle ultime ore si sarebbe svolta una lunga call tra Ryan Friedkin, Gian Piero Gasperini e il nuovo direttore sportivo Tony D’Amico, diventato pienamente operativo dopo la deroga concessa dalla Lega Serie A. Un confronto importante per definire le strategie delle prossime settimane e, soprattutto, per trovare una soluzione che consenta alla Roma di avvicinarsi alle richieste del Marsiglia.

La sintonia tra proprietà, allenatore e direttore sportivo sarebbe totale. Greenwood viene considerato il profilo ideale per alzare il livello dell’attacco e rappresenta la priorità assoluta indicata da Gasperini per il nuovo progetto tecnico. Per questo motivo i Friedkin sarebbero pronti a mettere a disposizione un extra budget pur di regalare al tecnico il rinforzo più desiderato. Resta però un passaggio fondamentale da completare prima di affondare il colpo. La Roma deve infatti sistemare definitivamente la propria situazione con la UEFA entro il 30 giugno e ha bisogno di realizzare le plusvalenze necessarie per chiudere il settlement agreement. In quest’ottica diventano decisive le cessioni. I principali candidati a lasciare Trigoria restano Matias Soulé e Jan Ziolkowski, due operazioni che consentirebbero al club di generare risorse importanti e presentarsi poi all’assalto definitivo per Greenwood.

L’obiettivo della società è quindi doppio: da una parte completare il percorso richiesto dalla UEFA attraverso le cessioni programmate, dall’altra provare a sfruttare le difficoltà economiche del Marsiglia per chiudere l’affare Greenwood prima della fine del mese. Una corsa contro il tempo che vede ora coinvolta in prima persona anche la proprietà americana. A spingere la Roma verso Greenwood c’è anche la convinzione crescente della proprietà. Secondo il Corriere della Sera, i Friedkin si sarebbero ormai persuasi a tentare l’affondo per quello che diventerebbe l’acquisto più costoso della loro gestione. Il club, però, non avrebbe intenzione di spingersi oltre una determinata soglia economica: l’obiettivo resta infatti quello di chiudere l’operazione attorno ai 45 milioni di euro, cifra considerata congrua per il valore del giocatore e per le esigenze di bilancio giallorosse.

Dall’altra parte c’è un Marsiglia che continua ad avere la necessità di fare cassa entro il 30 giugno. Proprio questa urgenza rappresenta uno degli elementi sui quali la Roma sta cercando di costruire la trattativa, nella speranza di convincere il club francese ad abbassare le proprie richieste. La distanza tra domanda e offerta resta ancora da colmare, ma il dialogo tra le parti prosegue e la sensazione è che le prossime giornate possano risultare decisive per capire se l’affare potrà davvero entrare nella fase conclusiva.

Fonti: Corriere dello Sport, Corriere della Sera