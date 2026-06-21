Mancini: “Sul rinnovo aspetto risposte. Champions? Non vedo l’ora di sentire la musichetta…” – VIDEO!

Gianluca Mancini guarda al futuro con fiducia, ma senza nascondere che la questione rinnovo resta ancora aperta. Il vicecapitano della Roma ha parlato a margine del secondo Memorial Mattia Giani, torneo dedicato al giovane calciatore scomparso il 15 aprile 2024 in seguito a un malore accusato in campo, al quale il difensore giallorosso era particolarmente legato.

Tra i temi affrontati c’è stato inevitabilmente quello del suo contratto con la Roma. Le trattative per il prolungamento sono in corso, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. “Le trattative sono in corso, sto aspettando. Ci sono gli addetti ai lavori, il mio procuratore, io stesso e la società: stiamo parlando e continuiamo a farlo. Sto aspettando delle risposte e vedremo cosa succederà“, ha dichiarato Mancini ai microfoni di Sky Sport.

Il difensore ha poi ripercorso la stagione appena conclusa, culminata con il ritorno della Roma in Champions League dopo anni di inseguimenti e delusioni. “È stata un’annata straordinaria con alti e bassi, ma in un campionato lungo è normale. Ci mancava la Champions League: da sette anni arrivavamo sempre a un passo. È il coronamento del lavoro di questo gruppo: aver espresso il nostro gioco, essere arrivati a un bellissimo terzo posto e poter giocare la Champions League il prossimo anno“, ha spiegato.

Mancini ha confessato di aver iniziato a sognare la massima competizione europea già al termine dell’ultima gara di campionato. “Dopo la partita di Verona mi sono subito immaginato la musichetta della Champions che sentirò e tutti gli stadi che vedremo. Sono felicissimo e non vedo l’ora di godermi queste sensazioni”, ha aggiunto. Infine, un passaggio sul Mondiale attualmente in corso e sulla delusione per l’assenza dell’Italia dalla competizione. Mancini era in campo a Zenica nella sfida contro la Bosnia che sancì la mancata qualificazione degli Azzurri e non ha nascosto il proprio rammarico. “È un dolore che fa male. Non sto guardando le partite, pesa non esserci. Non mi piace parlare troppo, ma se per tre volte non ci siamo qualificati, il problema non riguarda solo i giovani, i settori giovanili o gli allenatori, come sto sentendo dire in giro. È un problema più grande. Speriamo che negli anni, con i ragazzi giovani che abbiamo, possiamo tornare a essere protagonisti al Mondiale“, ha concluso il difensore giallorosso.

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Fonte: Sky Sport