Calciomercato Roma, offerta del Fenerbahce per Greenwood: 35 milioni più 5 di bonus

La corsa a Mason Greenwood si arricchisce di un nuovo capitolo. Quando sembrava che il Fenerbahce si fosse progressivamente allontanato dall’attaccante inglese dopo le elezioni presidenziali del club, dalla Turchia arrivano invece segnali di tutt’altro tipo.

Secondo quanto riportato dal portale Milliyet, il club di Istanbul avrebbe deciso di proseguire il proprio tentativo per il centravanti del Marsiglia. Nonostante la sconfitta elettorale di Hakan Safi, il candidato che nelle scorse settimane aveva pubblicamente indicato Greenwood come uno dei grandi obiettivi di mercato, il nuovo presidente Aziz Yildirim non ha abbandonato la pista.

Anzi, il Fenerbahce ha già compiuto alcuni passi concreti. Sempre secondo la ricostruzione turca, i dirigenti gialloblù avrebbero incontrato l’entourage del giocatore chiedendo una riduzione delle richieste economiche legate all’ingaggio, considerato uno degli ostacoli principali dell’operazione. Ma non solo. Il club turco avrebbe anche presentato una prima offerta ufficiale al Marsiglia da 35 milioni di euro più 5 milioni di bonus, arrivando così a una valutazione complessiva di 40 milioni.

Una proposta che, almeno per il momento, non sarebbe sufficiente a convincere il club francese. Il Marsiglia continua infatti a chiedere circa 50 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello offensivo, una cifra che rappresenta il punto di riferimento anche per la Roma. I giallorossi restano infatti pienamente in corsa. Greenwood continua a essere la priorità assoluta indicata da Gian Piero Gasperini e nelle ultime settimane il club capitolino ha intensificato i contatti sia con il Marsiglia sia con l’entourage del calciatore. L’obiettivo della Roma resta quello di trovare una formula che permetta di avvicinarsi alle richieste francesi senza superare i limiti fissati dalla proprietà.

Fonte: Milliyet