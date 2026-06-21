Ndicka al centro del mercato: Inter all’assalto, per Gasp è incedibile

Evan Ndicka torna al centro delle voci di mercato e il suo futuro divide giornali e scenari. Da una parte c’è l’Inter, che continua a monitorare con attenzione il difensore ivoriano; dall’altra la Roma e Gasperini, che considerano il centrale uno dei pilastri della squadra del futuro.

A rilanciare il tema è la Gazzetta dello Sport, che dedica spazio al difensore giallorosso già dalla prima pagina. Il quotidiano parla di un interesse concreto dell’Inter, che dopo aver Palestra, Jones e Solet vorrebbe tentare l’assalto a Ndicka come nuovo rinforzo per la difesa. Il piano dei nerazzurri, però, sarebbe legato prima all’uscita di Stefan De Vrij, passaggio considerato necessario per aprire concretamente la strada verso il centrale della Roma.

Di tutt’altro tenore, invece, la ricostruzione de La Repubblica. Secondo il quotidiano, Gasperini avrebbe indicato chiaramente alla proprietà e al nuovo direttore sportivo Tony D’Amico la necessità di trattenere alcuni giocatori considerati fondamentali per il progetto tecnico. Tra questi figura proprio Ndicka.

L’allenatore è perfettamente consapevole della necessità della Roma di incassare per rispettare gli impegni presi con la UEFA e chiudere definitivamente il settlement agreement, ma ritiene il difensore ivoriano uno degli elementi da preservare in vista della prossima stagione. Per questo motivo, salvo offerte ritenute irrinunciabili entro il 30 giugno, la volontà del club sarebbe quella di resistere agli assalti e confermare il centrale al centro della nuova difesa giallorossa.

La situazione resta dunque aperta. Da una parte l’Inter continua a osservare e valuta un possibile affondo qualora si liberasse spazio nel reparto arretrato. Dall’altra la Roma prova a fare muro, forte della volontà di Gasperini di costruire la squadra partendo proprio dalle proprie certezze difensive. Molto dipenderà dalle prossime settimane e dall’eventuale arrivo di offerte concrete. Per il momento Ndicka resta un giocatore della Roma, ma il suo nome è destinato a restare caldo fino alla fine di giugno.

Fonti: La Gazzetta dello Sport, La Repubblica