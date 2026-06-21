Roma, i giorni di Paulo

Paulo Dybala e la Roma vogliono continuare insieme. È questo il messaggio che emerge nelle ultime ore sul fronte rinnovo della Joya, una trattativa che prosegue da settimane e che adesso potrebbe entrare nella fase decisiva grazie all’ingresso operativo di Tony D’Amico.

Nonostante le indiscrezioni di mercato e alcune dichiarazioni che hanno alimentato dubbi tra i tifosi, la volontà delle parti non è mai cambiata. L’argentino considera la Roma la propria priorità e ha sempre manifestato l’intenzione di proseguire la sua avventura nella Capitale. Una posizione condivisa anche da Gian Piero Gasperini, che ha chiesto espressamente alla società di trattenere il numero 21 e lo considera uno dei pilastri della squadra che verrà.

Nelle ultime settimane il dialogo tra il club e Carlos Novel, agente del calciatore, ha consentito di ridurre sensibilmente la distanza economica. Tra maggio e giugno è stato direttamente Ryan Friedkin a seguire in prima persona la trattativa, mantenendo vivi i contatti con l’entourage del giocatore e lavorando per trovare un punto d’incontro. Ora, però, l’entrata in scena di Tony D’Amico potrebbe rappresentare la svolta definitiva. Il nuovo direttore sportivo, diventato pienamente operativo dopo la deroga concessa dalla Lega Serie A, ha già avviato i primi contatti e avrà il compito di affiancare la proprietà nella fase conclusiva della negoziazione.

Il tempo stringe. L’attuale contratto di Dybala scadrà tra pochi giorni e la Roma vuole evitare di trascinare la situazione troppo a lungo. Proprio per questo motivo l’obiettivo è arrivare quanto prima alla fumata bianca e mettere nero su bianco il nuovo accordo. Da entrambe le parti continua a filtrare ottimismo. Il clima viene descritto come sereno e collaborativo, con la sensazione che restino da sistemare soltanto gli ultimi dettagli prima della firma. Dopo settimane di confronti, il rinnovo della Joya appare sempre più vicino. Per Gasperini sarebbe una conferma fondamentale. Per la Roma, invece, il primo tassello da mettere al proprio posto prima di concentrarsi completamente sul mercato in entrata.

Fonte: Il Tempo