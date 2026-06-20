Romano, Cherubini e Gollini: il Torino studia una maxi-operazione con la Roma

Un asse di mercato tra Roma e Torino potrebbe aiutare i giallorossi nella corsa alle plusvalenze. Il club granata ha infatti messo gli occhi su diversi giocatori in uscita da Trigoria e sta valutando una possibile maxi operazione che potrebbe riguardare più profili.

Il nome principale è quello di Alessandro Romano, centrocampista svizzero classe 2006 reduce dalla seconda parte della scorsa stagione in prestito allo Spezia. Il Torino lo aveva già seguito un anno fa, quando però i 5 milioni richiesti dalla Roma erano stati considerati troppi. Oggi la valutazione è salita: il club giallorosso punta a incassare 7-8 milioni di euro. Su Romano non c’è soltanto il Torino. Anche Palermo e Bologna restano alla finestra, segnale di un mercato cresciuto attorno al giovane centrocampista. Per la Roma, una sua eventuale cessione rappresenterebbe una plusvalenza preziosa in vista della scadenza del 30 giugno.

Nei dialoghi tra i due club è entrato anche Luigi Cherubini. L’esterno offensivo, rientrato dal prestito alla Sampdoria, ha il contratto in scadenza nel 2027 e al momento non sembrano esserci le condizioni per un rinnovo. Anche per questo la Roma può valutare una cessione in questa finestra di mercato.

Il terzo nome è quello di Pierluigi Gollini. Il portiere, anche lui in scadenza nel 2027, ha trovato pochissimo spazio nell’ultima stagione, collezionando una sola presenza in Europa League contro il Panathinaikos. Il Torino sta valutando anche il suo profilo all’interno delle proprie riflessioni sul mercato. Sul fronte granata resta poi viva la pista Niccolò Fortini, terzino destro della Fiorentina già accostato anche alla Roma nella scorsa sessione invernale. Il Torino ha offerto 5 milioni, ma il club viola chiede quasi il doppio.

Per la Roma, le possibili uscite di Romano, Cherubini e Gollini non basterebbero da sole a risolvere il tema plusvalenze, ma potrebbero rappresentare un contributo utile accanto alla cessione di un big. In una fase in cui ogni milione conta, anche queste operazioni possono diventare decisive.

Fonti: La Stampa, Il Tempo, La Gazzetta dello Sport.