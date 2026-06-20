Greenwood, D’Amico va all’assalto: vuole chiudere entro il 30 giugno

Mason Greenwood resta il nome in cima alla lista dei desideri di Gian Piero Gasperini, e ora anche del neo ds Tony D’Amico. L’attaccante inglese del Marsiglia continua a essere considerato il rinforzo ideale per alzare il livello dell’attacco giallorosso e l’operatività anticipata del direttore sportivo potrebbe dare una spinta decisiva alla trattativa.

La situazione resta complessa ma presenta una finestra favorevole. Il Marsiglia ha bisogno di cedere entro il 30 giugno per sistemare i propri conti e rispettare gli impegni presi con la UEFA. Secondo le ricostruzioni della stampa, entro fine mese Greenwood potrebbe lasciare la Francia per una cifra vicina ai 45 milioni più 5 di bonus. Dal primo luglio, invece, il prezzo potrebbe tornare a salire fino a quota 60 milioni, cifra della clausola rescissoria che entrerà in vigore allo scattare del prossimo mese.

Ecco perchè D’Amico deve sbrigarsi. La Roma ha già ottenuto il gradimento del giocatore e continua a lavorare per trovare una formula che soddisfi il club francese. Tuttavia molto dipenderà dalle cessioni che i giallorossi riusciranno a completare nei prossimi giorni: la prossima settimana sarà quella decisiva. Soulè resta l’indiziato numero uno a lasciare Trigoria, occhio alla Premier.

Fonti: Il Messaggero, Corriere della Sera, La Repubblica, Corriere dello Sport