Roma, si prepara l’offerta per Greenwood. A sinistra sale Garnacho

L’attacco resta il reparto sul quale la Roma è pronta a concentrare gli investimenti più importanti dell’estate. Gian Piero Gasperini ha indicato una strada precisa: servono giocatori pronti, veloci e di alto livello per affrontare campionato, Champions League e coppa Italia. In cima alla lista c’è sempre Mason Greenwood. L’attaccante inglese continua a essere il grande obiettivo del mercato giallorosso e il gradimento reciproco è totale. Gasperini ha avuto diversi contatti diretti con il giocatore, convincendolo del progetto tecnico romanista. Adesso resta da trovare l’accordo con il Marsiglia.

Il club francese continua a chiedere 50 milioni di euro più 5 di bonus, ma la Roma punta a sfruttare le difficoltà finanziarie dell’OM per chiudere a cifre inferiori. L’idea è quella di presentare un’offerta da circa 45 milioni, strutturata in più tranche. Il Marsiglia deve sistemare i propri conti e, secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia, avrebbe bisogno di incassare circa 100 milioni entro il 30 giugno per evitare ulteriori problemi con la UEFA.

La priorità resta dunque Greenwood, mentre altre piste stanno perdendo quota. Una di queste porta a Crysencio Summerville. L’esterno olandese piace molto a Gasperini, ma l’operazione è diventata complicata sia per il costo del cartellino, valutato circa 40 milioni dal West Ham, sia per l’ingaggio richiesto dal giocatore, vicino ai 6 milioni di euro annui. Si raffredda anche la pista Mathys Tel. Roberto De Zerbi avrebbe infatti chiesto al Tottenham di confermare l’attaccante francese, restringendo ulteriormente i margini per una sua partenza.

Sul tavolo resta invece il nome di Christian Pulisic. Lo statunitense è stato proposto alla Roma e rappresenta una possibile alternativa, ma le sue recenti condizioni fisiche inducono prudenza. Nel 2026 non ha ancora segnato in Serie A e diversi problemi muscolari ne hanno limitato la continuità, tanto che anche durante il Mondiale continua a convivere con fastidi al polpaccio. Nelle ultime ore è emersa anche una candidatura nuova: quella di Alejandro Garnacho. L’argentino vorrebbe lasciare il Chelsea e potrebbe partire in prestito. Il suo stipendio rientrerebbe nei parametri fissati dalla Roma e il profilo viene valutato con attenzione.

Fonti: Il Messaggero, Gazzetta dello Sport, Leggo