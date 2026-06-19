Roma, si prepara l’offerta per Greenwood. A sinistra sale Garnacho

L’attacco resta il reparto sul quale la Roma è pronta a concentrare gli investimenti più importanti dell’estate. Gian Piero Gasperini ha indicato una strada precisa: servono giocatori pronti, veloci e di alto livello per affrontare campionato, Champions League e coppa Italia. In cima alla lista c’è sempre Mason Greenwood. L’attaccante inglese continua a essere il grande obiettivo del mercato giallorosso e il gradimento reciproco è totale. Gasperini ha avuto diversi contatti diretti con il giocatore, convincendolo del progetto tecnico romanista. Adesso resta da trovare l’accordo con il Marsiglia.
Il club francese continua a chiedere 50 milioni di euro più 5 di bonus, ma la Roma punta a sfruttare le difficoltà finanziarie dell’OM per chiudere a cifre inferiori. L’idea è quella di presentare un’offerta da circa 45 milioni, strutturata in più tranche. Il Marsiglia deve sistemare i propri conti e, secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia, avrebbe bisogno di incassare circa 100 milioni entro il 30 giugno per evitare ulteriori problemi con la UEFA.
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La priorità resta dunque Greenwood, mentre altre piste stanno perdendo quota. Una di queste porta a Crysencio Summerville. L’esterno olandese piace molto a Gasperini, ma l’operazione è diventata complicata sia per il costo del cartellino, valutato circa 40 milioni dal West Ham, sia per l’ingaggio richiesto dal giocatore, vicino ai 6 milioni di euro annui. Si raffredda anche la pista Mathys Tel. Roberto De Zerbi avrebbe infatti chiesto al Tottenham di confermare l’attaccante francese, restringendo ulteriormente i margini per una sua partenza.
Sul tavolo resta invece il nome di Christian Pulisic. Lo statunitense è stato proposto alla Roma e rappresenta una possibile alternativa, ma le sue recenti condizioni fisiche inducono prudenza. Nel 2026 non ha ancora segnato in Serie A e diversi problemi muscolari ne hanno limitato la continuità, tanto che anche durante il Mondiale continua a convivere con fastidi al polpaccio. Nelle ultime ore è emersa anche una candidatura nuova: quella di Alejandro Garnacho. L’argentino vorrebbe lasciare il Chelsea e potrebbe partire in prestito. Il suo stipendio rientrerebbe nei parametri fissati dalla Roma e il profilo viene valutato con attenzione.
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Fonti: Il Messaggero, Gazzetta dello Sport, Leggo