D’Amico si libera e anticipa l’arrivo: svolta vicina per il mercato della Roma

La Roma potrebbe presto avere a disposizione il proprio direttore sportivo a pieno regime. A una settimana dall’annuncio ufficiale di Tony D’Amico, infatti, arrivano segnali incoraggianti sulla possibilità di anticipare la sua piena operatività rispetto alla data inizialmente prevista del 1° luglio.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il dirigente starebbe definendo gli ultimi dettagli legati alla risoluzione del rapporto contrattuale con l’Atalanta. Un passaggio che consentirebbe a D’Amico di liberarsi definitivamente dal club bergamasco e diventare operativo già nelle prossime ore. Se la situazione dovesse sbloccarsi rapidamente, il nuovo ds potrebbe iniziare a lavorare ufficialmente per la Roma già da oggi, venerdì 19 giugno, entrando così nel vivo di giorni decisivi per il futuro del mercato giallorosso.

La tempistica non è casuale. A Trigoria si stanno concentrando gli sforzi sia sul fronte delle cessioni sia su quello degli acquisti, con diverse operazioni che potrebbero entrare nella fase decisiva entro la fine del mese. In particolare resta centrale il dossier Mason Greenwood. Il Marsiglia continua a cercare una soluzione per l’attaccante inglese entro il 30 giugno e la Roma vuole farsi trovare pronta nel caso si aprissero gli spazi per accelerare la trattativa. L’eventuale piena operatività di D’Amico potrebbe rappresentare un ulteriore tassello per provare a dare una svolta all’affare più importante dell’estate giallorossa.

Fonte: Sky Sport