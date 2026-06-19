Ufficiale, Baldanzi lascia la Roma: passa al Genoa in prestito con obbligo di riscatto – COMUNICATO!

Adesso c’è anche l’ufficialità. Tommaso Baldanzi lascia la Roma e diventa un giocatore del Genoa, chiudendo definitivamente la sua esperienza in giallorosso.
Ad annunciarlo è stato il club capitolino con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali: “L’AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il Genoa CFC per la cessione di Tommaso Baldanzi. L‘operazione si conclude con la formula del prestito con obbligo di riscatto“.
Per il fantasista classe 2003 si tratta della naturale prosecuzione dell’avventura iniziata nel gennaio 2026, quando era approdato in rossoblù con la formula del prestito temporaneo. Adesso il Genoa ha deciso di puntare definitivamente sul giocatore, trasformando l’operazione in un trasferimento a titolo definitivo attraverso l’obbligo di riscatto concordato con la Roma.
Arrivato nella Capitale dall’Empoli nel mercato invernale del 2024, Baldanzi chiude la sua esperienza romanista con 69 presenze e 3 gol complessivi tra campionato e coppe. Nel comunicato, la società giallorossa ha voluto salutare il giocatore: “In bocca al lupo per il futuro, Tommaso!”. La cessione del trequartista rappresenta anche una delle operazioni in uscita che consentono alla Roma di alleggerire il bilancio in vista delle prossime mosse di mercato.
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Fonte: AS Roma
sulle cifre si sa niente?
Figurati con queste squadre si fanno sempre grandi affari! Se gli chiedi un giocatore ti sparano cifre esorbitanti quando devono sborsare loro ….piangono miseria.
Ottima formula. Il prestito, ti consente di ammortizzare per un anno aggiuntivo il ragazzo e mettere a bilancio immediatamente l’obbligo; tradotto, una maggiore plusvalenza.
Dovrebbero essere 9,5 milioni. Forse qualcosa in più se il prestito non è gratuito.
Soldi non ce ne sono , tutte operazioni di finanza creativa per gli altri , vediamo se per noi concedono lo stesso trattamento!
Dubito fortemente
ci ha salutato per sempre un altro grande giocatore IGOR PROTTI faccio le mie condoglianze alla sua famiglia ciao IGOR!
sarebbe discretamente facile il mercato della Roma. scambio dovbik con Nkuku del Milan Prendo Brandt a parametro zero. vendo Soule e prendo Greenwood. poi decidi se mandare in prestito vaz o tenerlo. in attacco con Malen Nkuku Dybala Brandt Pellegrini Vaz. non sarebbe male. a centrocampo se rinnova cristante tieni pisilli kone devi vendere solo El anaui per prendere kessie ed anche a centrocampo sei apposto.
in difesa rinnovi celik e lo usi come braccetto o esterno vendi rensh e prendi dodo dalla fiorentina vendi angeligno se vuole andar via e prendi un altro. poi con la cessione di salah eddine kumbulla ziolkoski puoi anche decidere di sanare il ffp aggiungi i soldi della Champions
Ormai siamo ridotti a fare domande tipo: ma con l’obbligo, comunque si può mettere a bilancio per quest’anno in modo da entrare nel computo del FFP?
Secca minusvalenza da iscrivere a bilancio . Certo pensando che a Gasperini hanno fatto giocare metà campionato con Baldanzi centravanti ed è riuscito ad arrivare 3°, si comprende adesso la miracolosità della sua impresa.
Giocatori sottovalutato a cui non è stato permesso di giocare con una certa frequenza, ma usato in caso di necessità in tutti i ruoli. Pochi goal ma inestimabile volontà di mettersi a disposizione della squadra. Ora è giusto che abbia anche lui modo di giocare e crescere per dimostrare le sue qualità, con un allenatore che crede in lui. In bocca al lupo.
Mi pare di aver letto che si siano messi d’accordo per 9,5 mln
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.