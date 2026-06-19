Ufficiale, Baldanzi lascia la Roma: passa al Genoa in prestito con obbligo di riscatto – COMUNICATO!

Adesso c’è anche l’ufficialità. Tommaso Baldanzi lascia la Roma e diventa un giocatore del Genoa, chiudendo definitivamente la sua esperienza in giallorosso.

Ad annunciarlo è stato il club capitolino con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali: “L’AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il Genoa CFC per la cessione di Tommaso Baldanzi. L‘operazione si conclude con la formula del prestito con obbligo di riscatto“.

Per il fantasista classe 2003 si tratta della naturale prosecuzione dell’avventura iniziata nel gennaio 2026, quando era approdato in rossoblù con la formula del prestito temporaneo. Adesso il Genoa ha deciso di puntare definitivamente sul giocatore, trasformando l’operazione in un trasferimento a titolo definitivo attraverso l’obbligo di riscatto concordato con la Roma.

Arrivato nella Capitale dall’Empoli nel mercato invernale del 2024, Baldanzi chiude la sua esperienza romanista con 69 presenze e 3 gol complessivi tra campionato e coppe. Nel comunicato, la società giallorossa ha voluto salutare il giocatore: “In bocca al lupo per il futuro, Tommaso!”. La cessione del trequartista rappresenta anche una delle operazioni in uscita che consentono alla Roma di alleggerire il bilancio in vista delle prossime mosse di mercato.

Fonte: AS Roma