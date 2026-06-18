Semaforo Greenwood: il Marsiglia deve vendere, la Roma accelera

La corsa della Roma verso Mason Greenwood entra nella fase più delicata. Le decisioni della UEFA sul fair play finanziario hanno infatti modificato il contesto economico in cui si muove il Marsiglia, creando uno scenario che potrebbe favorire il club giallorosso nella trattativa per l’attaccante inglese.

Il club francese si trova infatti sotto forte pressione dopo le sanzioni ricevute dall’organo di controllo europeo. Una situazione che rende ancora più urgente la necessità di realizzare una cessione importante entro il 30 giugno e Greenwood rappresenta il giocatore con il mercato più ricco dell’intera rosa. La Roma osserva con attenzione gli sviluppi. I contatti tra le parti proseguono e a Trigoria cresce la convinzione che il momento giusto per affondare il colpo sia proprio questo. L’obiettivo è sfruttare la necessità del Marsiglia di fare cassa per abbassare le richieste economiche e avvicinarsi a un’intesa.

Nelle ultime settimane il club francese ha continuato a chiedere 50 milioni di euro più bonus, ma la situazione potrebbe evolversi rapidamente. La sensazione è che un’offerta vicina ai 45 milioni di euro, eventualmente arricchita da bonus, possa diventare una base concreta di discussione prima della chiusura dell’esercizio finanziario.

Dalla parte della Roma c’è anche il gradimento del giocatore. Greenwood continua a essere il primo nome sulla lista di Gian Piero Gasperini e il tecnico mantiene contatti costanti con l’attaccante, ritenuto il profilo ideale per alzare il livello qualitativo del reparto offensivo. I tempi, però, sono strettissimi. Se da una parte il Marsiglia ha bisogno di vendere entro fine mese, dall’altra anche la Roma deve prima sistemare alcune questioni legate alle plusvalenze. Per questo motivo il club giallorosso continua a lavorare sulle uscite, consapevole che una cessione importante potrebbe sbloccare definitivamente l’assalto all’inglese.

Il rischio è quello di arrivare a luglio senza aver chiuso l’operazione. In quel caso il prezzo di Greenwood potrebbe salire ulteriormente, fino ai 60 milioni previsti dalla clausola fissata dal Marsiglia, oltre alla possibilità che nuovi club entrino concretamente in corsa. Tra questi resta vigile l’Atletico Madrid, che continua a monitorare da vicino la situazione. La Roma, però, vuole giocare d’anticipo. E mai come adesso la finestra per arrivare a Greenwood sembra essere aperta.

Fonti: Il Romanista, Leggo, La Gazzetta dello Sport