Calciomercato Roma: gli agenti di Konè hanno in mano un’offerta da 35-40 milioni

Non soltanto Matias Soulé. Nella corsa alle plusvalenze che la Roma deve completare entro il 30 giugno potrebbe entrare con forza anche il nome di Manu Koné. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Attilio Malena durante un intervento ai microfoni di Retesport. Secondo quanto riferito, nelle ultime ore sarebbe emersa una novità significativa sul futuro del centrocampista francese, uno dei giocatori più apprezzati della rosa giallorossa.

Se per Soulé la situazione sarebbe ancora ferma a semplici manifestazioni d’interesse, senza passi concreti da parte dei club interessati, il quadro relativo a Koné potrebbe invece evolversi rapidamente. Gli agenti del giocatore avrebbero infatti comunicato alla dirigenza romanista la possibilità di portare entro il 30 giugno un’offerta compresa tra 35 e 40 milioni di euro.

Una cifra che permetterebbe alla Roma di avvicinarsi sensibilmente agli obiettivi economici richiesti in questa fase del mercato e che potrebbe cambiare le strategie del club nelle prossime settimane. Secondo Malena, inoltre, il club interessato non sarebbe né l’Arsenal né l’Inter, società accostate a Koné negli ultimi mesi, ma un’altra squadra europea il cui nome al momento non è stato reso noto.

Si tratta di uno scenario da monitorare con grande attenzione. Finora il centrocampista francese non era considerato il principale candidato alla cessione, soprattutto perché Gian Piero Gasperini lo ritiene uno degli elementi più importanti della futura Roma. Tuttavia, davanti alla mancanza di offerte per altri calciatori e alla necessità di sistemare i conti entro la fine del mese, le valutazioni potrebbero inevitabilmente cambiare.

Fonte: Retesport