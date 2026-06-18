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Calciomercato Roma: gli agenti di Konè hanno in mano un’offerta da 35-40 milioni

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Non soltanto Matias Soulé. Nella corsa alle plusvalenze che la Roma deve completare entro il 30 giugno potrebbe entrare con forza anche il nome di Manu Koné. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Attilio Malena durante un intervento ai microfoni di Retesport. Secondo quanto riferito, nelle ultime ore sarebbe emersa una novità significativa sul futuro del centrocampista francese, uno dei giocatori più apprezzati della rosa giallorossa.

Se per Soulé la situazione sarebbe ancora ferma a semplici manifestazioni d’interesse, senza passi concreti da parte dei club interessati, il quadro relativo a Koné potrebbe invece evolversi rapidamente. Gli agenti del giocatore avrebbero infatti comunicato alla dirigenza romanista la possibilità di portare entro il 30 giugno un’offerta compresa tra 35 e 40 milioni di euro.

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Una cifra che permetterebbe alla Roma di avvicinarsi sensibilmente agli obiettivi economici richiesti in questa fase del mercato e che potrebbe cambiare le strategie del club nelle prossime settimane. Secondo Malena, inoltre, il club interessato non sarebbe né l’Arsenal né l’Inter, società accostate a Koné negli ultimi mesi, ma un’altra squadra europea il cui nome al momento non è stato reso noto.

Si tratta di uno scenario da monitorare con grande attenzione. Finora il centrocampista francese non era considerato il principale candidato alla cessione, soprattutto perché Gian Piero Gasperini lo ritiene uno degli elementi più importanti della futura Roma. Tuttavia, davanti alla mancanza di offerte per altri calciatori e alla necessità di sistemare i conti entro la fine del mese, le valutazioni potrebbero inevitabilmente cambiare.

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Fonte: Retesport

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19 Commenti

  8. come mai secondo per i giornali con noi dovrebbe funzionare entro il 30 6 per Kone’ e invece per il Marsiglia che sta peggio di noi ,peraltro escluso dalle Coppe, per Greenwood no ,anzi si profila addirittura l’attivarsi della clausola da 60 milioni a luglio. misteri della fede
    Il solito nulla cosmico

  12. la notizia l’ha data Malena… Ma non se sa il nome della squadra che se vo’ compra’ Kone: e quindi? Come famo? A fidasse? 🤣🤣🤣🤣 Ce lo dicono un po’ alla volta, per non farci impressionare troppo. Co’ ‘sto caldo, poi! Domani, verso sera, col fresco, saprete pure il nome della squadra. Da Malena 🤣

  14. se le altre società sanno che entro il 30 giugno devi vendere per forza un big le offerte saranno basse per tutti e rischi di dover svendere

  16. Fosse vero glielo darei dì corsa, altro che vaneggiando i 60-70
    La Roma non può rischiate l’estromissione dalle Coppe europee e nessuno sa qual’è la situazione attuale del bilancio della società.

  17. Bahahhahaah 35 mln ahahahhahaah ahahhahahahahahahaha in un mercato in cui per Elliot Anderson, giocatorino del Nottingham, si rifiutano offerte da 120mln, Koné 35 ahahaha

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