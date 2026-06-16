Calciomercato Roma: smentito l’interesse dell’Arsenal per Konè

Nelle ultime ore il nome di Manu Koné era stato accostato con insistenza all’Arsenal, ma dalla pista inglese arriva una brusca frenata. A smentire le indiscrezioni circolate nelle scorse ore è stato infatti Matteo Moretto, che ha fatto chiarezza sul futuro del centrocampista francese della Roma.
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Secondo l’esperto di mercato, Koné non rappresenta attualmente un obiettivo dell’Arsenal, escludendo quindi l’esistenza di una trattativa tra il club londinese e la società giallorossa. Una precisazione importante, soprattutto alla luce delle numerose voci che avevano collegato il centrocampista a una possibile cessione entro il 30 giugno, nell’ambito delle operazioni che la Roma sta valutando per sistemare i conti legati al settlement agreement con l’UEFA.
Il francese continua ad avere estimatori sul mercato internazionale, ma al momento la pista che portava ai Gunners non trova conferme. La situazione resta dunque aperta e il futuro del giocatore sarà valutato nelle prossime settimane, anche in base alle eventuali offerte che potrebbero arrivare a Trigoria. Per ora, però, una cosa appare certa: l’Arsenal non è tra le squadre che stanno lavorando concretamente per portare Koné in Premier League.
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Redazione Giallorossi.net
meno male mi era preso un colpo non accetterei questa cessione non ha senso potevo capire se eravamo in Europa League
Ah ah che burle manco a Carnevale.. andate al mare 😀⚽️
Ed ecco la solita smentita 🙂
vista la fonte non serviva nemmeno la smentita
Vederci in CL non gli va proprio giù eh….
Ahahahahahahahahahahah!
Ma se po’?
Oggi Kone domani Soule dopodomani NDicka
bla bla bla…
Quando da una notizia Moretto è vangelo!
Stamattina per il Bugiardello dello Sport Konè e N’Dicka erano incredibili e Soukè un “sacrificabile”.
Il Corriere della Serra annunciava l’accordo chiuso tra dirigenza Arsenal.e Konè stesso aggiungendo che il buon D’Amico pretendeva però un 50 milioncini.
Stasera Moretto sentenzia: “tutto falso” il buon Konè NON è un obiettivo dei Gunners…..che TRIANGOLO vi siete acchittati…. ma a questi geni chi gliele passa le informazioni?
le solite bufale …
partirà Soule e basta .
Poi inizieranno i fuochi d’artificio
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.