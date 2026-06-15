Di Marzio: “Nakamura nome da Gasp, non mi sorprenderei se finisse in lista”

Il Mondiale continua a offrire spunti interessanti anche in ottica mercato. Tra i giocatori che si stanno mettendo in evidenza c’è Keito Nakamura, protagonista nel pareggio per 2-2 tra Giappone e Olanda e autore di una delle reti della formazione asiatica. La prestazione dell’esterno del Reims non è passata inosservata neppure a Gianluca Di Marzio, che durante il podcast Caffè Di Marzio ha indicato il giapponese come un profilo potenzialmente adatto alle esigenze della Roma e di Gian Piero Gasperini.

“Al Mondiale verranno fuori tanti altri nomi sicuramente in questi giorni, ieri per esempio mi è piaciuto molto il giapponese Nakamura per chi dovesse giocare con degli esterni o da 4-4-2 o con un esterno da 4-3-3 rapido forte che rientra verso il campo, un giocatore ideale forse anche per come gioca Gasperini che sta cercando esterni di questo tipo quindi magari non sorprendiamoci se anche Nakamura possa entrare in una possibile lista di esterni per la Roma”, ha spiegato il giornalista.

La Roma è infatti alla ricerca di rinforzi offensivi e continua a monitorare diversi profili internazionali. Nakamura rappresenta uno dei nomi emersi grazie al Mondiale, ma non è l’unico giocatore ad aver attirato l’attenzione durante la sfida tra Giappone e Olanda. Di Marzio si è infatti soffermato anche su Crysencio Summerville, autore di una prova molto convincente con la maglia orange e da tempo accostato ai giallorossi.

“Tra l’altro anche in Olanda-Giappone quindi dall’altra parte ha fatto molto bene Summerville che è un giocatore che proprio Gasperini aveva cercato di prendere già a gennaio che magari riproverà a prendere anche nel corso di questo mercato”, ha aggiunto. Il grande sogno di Gasperini resta Mason Greenwood, ma la Roma continua a lavorare per regalare al tecnico almeno due rinforzi di primo piano nel reparto offensivo. E il Mondiale, come spesso accade, potrebbe offrire nuove opportunità da seguire con attenzione.

Fonte: Caffè Di Marzio