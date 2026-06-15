“ON AIR!” – Piacentini: “Nomi importanti accostati alla Roma, l’asticella si è alzata”, Pugliese: “Trattativa avviatissima con Greenwood”, Corsi: “Gasp ha fretta, serve più velocità”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Summerville è un bel giocatore, ha le caratteristiche che servono alla Roma. Di solito lo stipendio è pari al 10% del valore del cartellino, e se il West Ham chiede 30 milioni allora l’ingaggio dovrebbe essere sui 3 milioni. Sei milioni mi sembra davvero troppo, anche perchè se dai 6 a Summerville, quanto dovresti dare a Greenwood o a Malen? Dovremmo rivedere tutti i parametri, mi sembra a questo punto un’operazione molto difficile. Pulisic e Greenwood? Magari fosse, sarebbe da dire “andiamo a vincere”…Non so se ci sono i margini, ma la cosa buona è che i nomi sono importanti e che l’asticella si è alzata…non parliamo più di Zaragoza e Venturino, ma di giocatori che possono farti fare il salto di qualità…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Summerville lo vedo molto funambolo e poco concreto, non mi sembra uno che segna molto, non so quanto sia adatto a Gasperini. Corre come Sterling e assomiglia a Lookman, ma il nigeriano mi sembra più concreto. Pulisic? Quando ho sentito il nome accostato alla Roma mi sono emozionato. Il giocatore piace a Gasperini, però da Milano mi sembrano chiudere a questa possibilità. Se prendessi Greenwood e Pulisic, mamma mia, il resto può pure rimanere così…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Al momento la priorità di D’amico sono le cessioni perchè il 30 giugno si avvicina e non ci sono offerte concrete sul tavolo. Quella è la priorità. Poi si sta lavorando al rinnovo di Dybala che però considero non dico già fatto ma mi sorprenderebbe molto se non dovesse firmare. Greenwood è una trattativa avviatissima, i contatti sono continui con il padre-agente e si parla anche con Balzaretti e col Marsiglia sull’eventuale accordo. Se si dovesse arrivare a 45 milioni si potrebbe arrivare alla fumata bianca, sarebbe l’acquisto più costoso della storia. Ma sarebbe un giocatore che ti sposterebbe tantissimo…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io davanti mi aspetto un nome a sorpresa, come quello di Pulisic, un calciatore che Gasperini prenderebbe volentieri. A me Pulisic mi ricorda Mkhitaryan come tipo di calciatore, uno che ti fa tanti ruoli ed è un calciatore esperto…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Summerville è bravo, ha fatto un gran gol e una bella partita. Malen un po’ meno: ha fatto la prima azione da Roma, poi s’è un po’ spento. Se la Roma prende sia Greenwood che Summerville, fa una bella botta…Gasperini ha chiamato Greenwood e gli ha detto: “Adesso ti faccio parlare con Ryan Friedkin”, ora bisogna vedere quand’è l’adesso. Gasp ha fretta di avere una squadra importante e di cominciare a pensare al suo calcio. Però che un allenatore debba chiamare per la seconda volta Greenwood…magari un po’ più di velocità…non è una critica per nessuno, però occhio ai tempi. D’Amico? Purtroppo non può parlare con i giocatori, perchè è sotto controllo. Se uno ti fa uno sgarbo così grosso, che ti tiene bloccato fino al 30 giugno, gli fai una cattiveria palese e perciò ha paura di venire denunciato se fa qualcosa…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Il problema è che sei costretto a far aspettare Greenwood e a non chiudere l’accordo adesso perchè da oggi iniziano le due settimane delle cessioni e non hai tanto tempo. Devi fare delle cose senza un ds che ufficialmente non è operativo, ma che è bravissimo con le cessioni. Lo hai preso anche per questa sua abilità con il mercato estero. Devi fare un sacco di cose in questi giorni, e poi potrai concentrarti sul mercato in entrata…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “L’acquisto della Roma mi hanno fomentato di più? Direi Gabriel Omar Batistuta, fu memorabile la sua presentazione all’Olimpico, è stato come se oggi la Roma comprasse Yamal. Quello che mi ha deluso di più? Ricordo di aver esultato all’acquisto di Iturbe, ma anche Wijnaldum m’è rimasto qua, ero convinto che potesse fare sfracelli…ma forse la delusione più grande è stata Iturbe. Quello che mi ha sorpreso di più? Forse Marquinhos, non pensavo fosse un giocatore di quel valore…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il quadro è quello che conosciamo, se non vuoi fare il sacrificio vero che è quello di vendere Svilar, perchè poi ti indebolisci, allora Ndicka penso che sia il giocatore sostituibile perchè ti porterebbe la cifra che ti servirebbe…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Il sacrificabile della Roma? Deciderà Gasperini, ma io penso che alla fine uscirà Konè, è l’uomo che potrebbe maggiormente fare cassa. Ndicka mi sembra che non abbia un grande mercato, non è conosciutissimo. Soulè è bravo per noi, ma non so se è seguito a livello europeo, non ha fatto chissà quali cose. Un tempo si parlava dai giocatori da prendere, ora invece di quelli da cedere. Sono cambiati i tempi…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Nessuna offerta per Soulè e Ndicka? Essendoci il mondiale di mezzo, le squadre aspettando di vedere se ci sono giocatori interessanti che costano meno…”

Redazione Giallorossi.net