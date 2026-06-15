Greenwood, si muove Gasp. E a sinistra rispunta Tel

La Roma si prepara a entrare nella fase decisiva del mercato offensivo. La prossima sarà la prima settimana piena di Tony D’Amico da direttore sportivo e uno dei dossier più importanti sul tavolo resta quello legato a Mason Greenwood, individuato come il grande obiettivo per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini.

Secondo quanto riferito da Leggo, al giocatore è stato ribadito che il club giallorosso farà tutto il possibile per portarlo nella Capitale. Un concetto confermato anche dal Corriere dello Sport, che oggi in prima pagina titola “Si muove Gasp”, raccontando come lo stesso allenatore abbia chiesto all’attaccante inglese di attendere le mosse della Roma. Il tecnico considera Greenwood una priorità assoluta per il nuovo progetto e ha avuto contatti diretti con il giocatore, invitandolo ad aspettare l’offensiva giallorossa. I Friedkin, dal canto loro, sono pronti a passare all’azione con una prima proposta ufficiale destinata al Marsiglia.

Le cifre circolate oscillano tra i 40 e i 45 milioni di euro complessivi, con una formula che dovrebbe prevedere un prestito oneroso accompagnato da un obbligo di riscatto. Una soluzione studiata per venire incontro alle esigenze finanziarie delle due società e facilitare la chiusura dell’operazione.

Se sul versante destro dell’attacco Greenwood resta nettamente in pole position, sulla corsia opposta si registra invece una frenata per Crysencio Summerville. L’olandese continua a piacere molto a Trigoria, ma la richiesta di uno stipendio da circa 6 milioni di euro a stagione viene considerata fuori dai parametri fissati dal club. Per questo la Roma sta approfondendo altre piste. Tra i nomi monitorati ci sono Mathys Tel, profilo già gradito a Gasperini nei mesi scorsi, e Dan Ndoye, esterno che continua a essere seguito con attenzione. Resta infine aperta anche la pista che porta a Christian Pulisic. Il Milan vorrebbe trattenerlo, ma i dubbi dell’americano sul proprio futuro mantengono viva una candidatura che continua a essere valutata dalla dirigenza giallorossa.

Fonti: Leggo, Corriere dello Sport