Summerville brilla, Malen non trova il gol: l’Olanda si fa riprendere dal Giappone nel finale (2-2)

Si chiude con un pareggio amaro la prima uscita mondiale dell’Olanda. Gli Orange non riescono ad andare oltre il 2-2 contro il Giappone, sprecando due volte il vantaggio in una gara che sembrava poter regalare tre punti preziosi in chiave qualificazione.

Tra i protagonisti del match c’è stato anche Donyell Malen, osservato speciale in casa Roma. L’attaccante giallorosso ha iniziato la partita con grande vivacità, costruendosi una buona occasione nei primi minuti. Il suo tentativo, però, ha trovato la pronta risposta di Suzuki, autore di un intervento decisivo che ha negato il vantaggio agli olandesi. Il centravanti giallorosso ha avuto altre due chance di testa da calcio d’angolo, senza però troppa fortuna.

Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, con poche emozioni e ritmi non particolarmente elevati. Nella ripresa la partita si è finalmente accesa e a rompere l’equilibrio è stato Virgil van Dijk, che ha portato avanti l’Olanda con un preciso colpo di testa. La reazione del Giappone non si è fatta attendere e il pareggio è arrivato poco dopo grazie a Nakamura.

La risposta olandese è arrivata da uno dei giocatori seguiti con maggiore attenzione dalla Roma. Crysencio Summerville, esterno che piace molto a Gasperini e ai dirigenti giallorossi, ha firmato il nuovo vantaggio con una giocata di grande qualità: sinistro preciso sul secondo palo e 2-1 per l’Olanda. L’attaccante ha disputato una partita di alto livello, risultando tra i migliori in campo.

A quel punto il commissario tecnico olandese Koeman ha deciso di cambiare volto alla squadra, richiamando in panchina proprio Summerville e Malen. Una scelta che non ha prodotto gli effetti sperati, perché l’Olanda ha progressivamente perso brillantezza e incisività offensiva. Nel finale il Giappone ne ha approfittato trovando il definitivo 2-2 con Kamada, autore della rete che ha fissato il risultato finale e che complica il cammino degli orange nel mondiale.

Giallorossi.net – G. Pinoli