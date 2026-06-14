Salah-Eddine torna alla Roma: ora può partire per fare plusvalenza

Anass Salah-Eddine è destinato a rientrare alla Roma. Il PSV Eindhoven, che nelle ultime settimane aveva provato a trattenerlo a titolo definitivo, non è riuscito a chiudere l’operazione e il terzino marocchino farà quindi ritorno nella Capitale.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club olandese era disposto a esercitare il riscatto fissato a 8 milioni di euro, ma l’intesa con l’entourage del giocatore non è stata raggiunta e la trattativa si è definitivamente arenata. Il futuro del laterale resta comunque lontano da Eindhoven.

Attualmente impegnato al Mondiale con il Marocco, Salah-Eddine è pronto a valutare le opportunità che potrebbero arrivare nelle prossime settimane da altri club europei.La Roma, dal canto suo, spera di trovare una soluzione entro il 30 giugno.

L’obiettivo è quello di registrare un’ulteriore plusvalenza dopo quelle già ottenute attraverso le operazioni che hanno coinvolto Saud, Sangaré e Baldanzi. Le prospettive di permanenza in giallorosso appaiono infatti ridotte. Già nella scorsa estate il giocatore non era riuscito a convincere Gasperini durante il ritiro e, al momento, sembra difficile immaginarlo al centro del progetto tecnico della prossima stagione.

Intanto continuano le riflessioni anche sul resto della corsia sinistra. Wesley resta il punto di riferimento designato per il ruolo, mentre la situazione di Angeliño è ancora tutta da definire. Lo spagnolo vorrebbe proseguire la sua avventura nella Capitale, ma la Roma resta aperta a valutare eventuali offerte che dovessero arrivare nel corso dell’estate.

Fonte: Fabrizio Romano