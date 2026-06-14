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Salah-Eddine torna alla Roma: ora può partire per fare plusvalenza

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Anass Salah-Eddine è destinato a rientrare alla Roma. Il PSV Eindhoven, che nelle ultime settimane aveva provato a trattenerlo a titolo definitivo, non è riuscito a chiudere l’operazione e il terzino marocchino farà quindi ritorno nella Capitale.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club olandese era disposto a esercitare il riscatto fissato a 8 milioni di euro, ma l’intesa con l’entourage del giocatore non è stata raggiunta e la trattativa si è definitivamente arenata. Il futuro del laterale resta comunque lontano da Eindhoven.

Attualmente impegnato al Mondiale con il Marocco, Salah-Eddine è pronto a valutare le opportunità che potrebbero arrivare nelle prossime settimane da altri club europei.La Roma, dal canto suo, spera di trovare una soluzione entro il 30 giugno.

L’obiettivo è quello di registrare un’ulteriore plusvalenza dopo quelle già ottenute attraverso le operazioni che hanno coinvolto Saud, Sangaré e Baldanzi. Le prospettive di permanenza in giallorosso appaiono infatti ridotte. Già nella scorsa estate il giocatore non era riuscito a convincere Gasperini durante il ritiro e, al momento, sembra difficile immaginarlo al centro del progetto tecnico della prossima stagione.

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Intanto continuano le riflessioni anche sul resto della corsia sinistra. Wesley resta il punto di riferimento designato per il ruolo, mentre la situazione di Angeliño è ancora tutta da definire. Lo spagnolo vorrebbe proseguire la sua avventura nella Capitale, ma la Roma resta aperta a valutare eventuali offerte che dovessero arrivare nel corso dell’estate.

Fonte: Fabrizio Romano

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