Greenwood, l’offerta: ecco la proposta della Roma per convincere il Marsiglia

La Roma è pronta a passare dalle intenzioni ai fatti. Dopo settimane di contatti con il giocatore e il suo entourage, il club giallorosso sta preparando la prima vera proposta da presentare al Marsiglia per provare a portare Mason Greenwood nella Capitale.
Come rivela il Corriere dello Sport nella sua prima pagina odierna, i Friedkin avrebbero definito la struttura dell’offerta con cui intendono avviare la trattativa per l’attaccante inglese, considerato una priorità assoluta da Gian Piero Gasperini per il nuovo progetto tecnico. La richiesta del Marsiglia resta elevata: il club francese continua a valutare Greenwood 50 milioni di euro più bonus. La Roma, invece, sarebbe pronta a mettere sul tavolo una proposta complessiva da circa 40 milioni di euro, costruita attraverso una formula articolata.
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L’idea sarebbe quella di inserire un prestito oneroso da 5 milioni di euro, accompagnato da un obbligo di riscatto fissato a 25 milioni, che scatterebbe nel 2027. A questi andrebbero aggiunti ulteriori 10 milioni di euro legati a bonus garantiti, portando così il valore totale dell’operazione alla cifra prevista dai giallorossi. Resta da capire se questa proposta sarà sufficiente per convincere il Marsiglia ad aprire una trattativa concreta. La distanza economica tra domanda e offerta esiste ancora, ma la sensazione è che la Roma sia intenzionata a fare sul serio per l’attaccante inglese.
Del resto Greenwood è il primo nome sulla lista di Gasperini. Il tecnico considera il giocatore il rinforzo ideale per elevare il livello qualitativo dell’attacco e attende ora che la società trasformi i contatti delle ultime settimane in una vera offensiva sul mercato. I prossimi giorni saranno quindi decisivi per capire se la prima mossa giallorossa riuscirà a scalfire le resistenze del Marsiglia e avvicinare Greenwood alla Roma.
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Fonte: Corriere dello Sport
Fate quello che ve pare ,ma portiamo sto giocatore alla Roma
In parole povere, gli stiamo chiedendo uno sconto del 50%.
Ma io mi domando chi tira fuori queste cifre e come ci arriva. Addirittura così tanti dettagli… boh.
Certo certo, i Friedkin hanno per prima cosa messo al corrente il Corriere e poi sono andati dal Marsiglia, come no…
Questi del corriere insistono co’ sti 40 milioni a fronte di una richiesta di 55. Spero solo che continuino ad inventarsi tutto.
Seee ciaone te lo stanno per dare!!!!!
Ecco comincia la rottura del cassettino dell’elemosina, secondo la stampa, con formule alquanto ridicole , trattativa da morti di fame , secondo voi il Marsiglia che ha bisogno di soldi entro il 30 /6 , in questo modo quando li vedrebbe nell’anno del mai dopo mille condizioni sospensive. Trattativa alla Rios destata a naufragare e lasciare i tifosi nello sconforto
Là verità che fino al 1/7 non si può fare niente per motivi di bilancio pertanto non sapendo nulla continuano con la solita melma
Io credo che si arriverà a 45 chiudendo la pratica : 10 milioni prestito oneroso con obbligo a 45 totali così articolato … 10 il prestito , 25 di acquisto e 10 di bonus tra presenze e acquisizioni obiettivi …. E se vogliono rilanciare io aggiungerei altri 5 per obiettivo ( champions, scudetto , coppa Italia…) quest’ultima voce solo se rilanciano
La base. ci vogliono 10 milioni in piu
QUesta è la proposta degli intermediari, ma quale è quella vera al Marsiglia? Scommetto ancora non è arrivata
abbiamo pagato Vaz 25 ml , poi ci ripresentiamo da loro per Greenwood con un’offerta che manco le formule matematiche più complesse, per un totale di 40 di cui ne incasserebbero 5 o 10 quest’anno dove hanno un bisogno disperato di soldi, secondo voi potranno mai accettare una proposta del genere? Ma dico io, vuoi Greenwood? parliamo di un giocatore importante, ti devi presentare con i soldi altrimenti se non ce la fai, cambi subito obbiettivo altrimenti fai telenovele infinite..
Se davvero “Greenwood è il primo nome sulla lista di Gasperini”, allora questo giocatore, il 13 luglio, dovrà stare a Trigoria.
In caso contrario, vorrà dire che il film dei Friedkins sarà sempre lo stesso remake.
Tra un mese potremo tirare le prime conclusioni.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.