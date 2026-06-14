Greenwood, l’offerta: ecco la proposta della Roma per convincere il Marsiglia

La Roma è pronta a passare dalle intenzioni ai fatti. Dopo settimane di contatti con il giocatore e il suo entourage, il club giallorosso sta preparando la prima vera proposta da presentare al Marsiglia per provare a portare Mason Greenwood nella Capitale.

Come rivela il Corriere dello Sport nella sua prima pagina odierna, i Friedkin avrebbero definito la struttura dell’offerta con cui intendono avviare la trattativa per l’attaccante inglese, considerato una priorità assoluta da Gian Piero Gasperini per il nuovo progetto tecnico. La richiesta del Marsiglia resta elevata: il club francese continua a valutare Greenwood 50 milioni di euro più bonus. La Roma, invece, sarebbe pronta a mettere sul tavolo una proposta complessiva da circa 40 milioni di euro, costruita attraverso una formula articolata.

L’idea sarebbe quella di inserire un prestito oneroso da 5 milioni di euro, accompagnato da un obbligo di riscatto fissato a 25 milioni, che scatterebbe nel 2027. A questi andrebbero aggiunti ulteriori 10 milioni di euro legati a bonus garantiti, portando così il valore totale dell’operazione alla cifra prevista dai giallorossi. Resta da capire se questa proposta sarà sufficiente per convincere il Marsiglia ad aprire una trattativa concreta. La distanza economica tra domanda e offerta esiste ancora, ma la sensazione è che la Roma sia intenzionata a fare sul serio per l’attaccante inglese.

Del resto Greenwood è il primo nome sulla lista di Gasperini. Il tecnico considera il giocatore il rinforzo ideale per elevare il livello qualitativo dell’attacco e attende ora che la società trasformi i contatti delle ultime settimane in una vera offensiva sul mercato. I prossimi giorni saranno quindi decisivi per capire se la prima mossa giallorossa riuscirà a scalfire le resistenze del Marsiglia e avvicinare Greenwood alla Roma.

Fonte: Corriere dello Sport