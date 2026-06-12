Roma, 100 milioni per Gasp: Greenwood il primo colpo

Cento milioni di euro per costruire la nuova Roma. È questo il piano delineato dalla proprietà giallorossa per il primo mercato dell’era Gasperini. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il budget messo a disposizione dei dirigenti si aggira intorno ai 100 milioni di euro, una cifra che prescinde dalle eventuali cessioni e che dovrà servire a portare nella Capitale almeno tre rinforzi di alto livello.

L’obiettivo è alzare il tasso tecnico della rosa senza rinunciare a una politica di contenimento dei costi. In quest’ottica rientrano i rinnovi a cifre inferiori di alcuni big della squadra e la volontà di mantenere sotto controllo il monte ingaggi, fissando un tetto massimo per i nuovi acquisti. Il primo nome sulla lista resta quello di Mason Greenwood. L’attaccante inglese è considerato la priorità assoluta del mercato giallorosso e, secondo quanto riportato anche da Il Romanista, Gasperini ha avuto un ruolo decisivo nel convincere il giocatore ad accettare il progetto romanista, e ora Mason sta spingendo per approdare nella Capitale.

Nei giorni scorsi, racconta Il Messaggero, è intervenuto in prima persona il tecnico che nel weekend ha avuto un colloquio in videochiamata con il giocatore e con il padre agente. Gli ha spiegato il progetto tecnico incassando il primo sì. Ora la palla passa ai Friedkin che dovranno trovare un accordo con lui sul lato economico e soprattutto col Marsiglia.

Nei prossimi giorni la Roma entrerà nel vivo della trattativa con il Marsiglia. L’idea è quella di presentare una proposta che possa avvicinarsi ai 45 milioni di euro, mentre il club francese continua a valutare il cartellino del giocatore intorno ai 50 milioni. La differenza non appare incolmabile e i giallorossi stanno studiando la formula più adatta per arrivare a un’intesa.

Ma il mercato offensivo non si fermerà a Greenwood. Gasperini vuole infatti un altro rinforzo per la corsia sinistra e proprio su questo fronte restano ancora diversi scenari aperti. Uno dei nomi riemersi nelle ultime ore è quello di Kerim Alajbegovic del Bayer Leverkusen. Secondo Gianluca Di Marzio, il giovane attaccante bosniaco è l’altro attaccante che la Roma vuole mettere dentro la rosa del prossimo anno, anche se le indicazioni provenienti dai quotidiani non convergono tutte nella stessa direzione. Resta viva la candidatura di Crysencio Summerville, altro giocatore che continua a essere accostato con insistenza ai giallorossi e che convince pienamente il tecnico romanista.

Fonti: Corriere dello Sport, Il Romanista, Il Messaggero, Gianlucadimarzio.com