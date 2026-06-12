Gasperini chiede due acquisti prima del ritiro. Attaccanti e un terzino: rispunta Scamacca

Mason Greenwood resta il volto principale del mercato della Roma, ma il progetto che Gian Piero Gasperini e la dirigenza stanno costruendo per la prossima stagione è molto più ampio. Secondo il Corriere dello Sport, la prima richiesta del tecnico, però, non riguarda soltanto i nuovi acquisti. Gasperini vorrebbe infatti conservare l’ossatura della squadra attuale, trattenendo i giocatori considerati fondamentali per il progetto. Tra questi figurano Koné, Ndicka, Malen e Svilar, elementi che il tecnico considera centrali nella costruzione della nuova Roma.

Parallelamente, l’allenatore spera di iniziare il ritiro del 13 luglio con almeno due rinforzi già a disposizione. Il primo nome è quello di Greenwood, considerato il grande obiettivo dell’estate. L’inglese avrebbe già dato il proprio gradimento al trasferimento e la Roma sta lavorando per trovare l’intesa definitiva con il Marsiglia. L’ambizione di Gasperini è però quella di avere un secondo volto nuovo già a Trigoria fin dal primo giorno di lavoro, possibilmente nel reparto offensivo. Non a caso il club continua a monitorare diversi profili per completare l’attacco.

Tra questi torna con forza il nome di Gianluca Scamacca, indicato dal Corriere dello Sport come un giocatore particolarmente gradito al tecnico. L’idea sarebbe quella di aggiungere una punta di alto livello da alternare a Donyell Malen, aumentando qualità e profondità del reparto in vista dell’impegno in Champions. Per Gasperini è fondamentale poter contare su un reparto avanzato molto ampio e ricco di alternative di livello per riuscire a fare la differenza.

La Roma è al lavoro anche sulle corsie esterne di difesa. Ma se per l’attacco gli investimenti saranno ingenti, per il terzino i profili sembrano essere più accessibili: in lizza Davide Zappacosta, pallino di Tony D’Amico, ma anche Dodò della Fiorentina, acquistabile con un esborso di 12-15 milioni. Occhio anche a Costantino Favasuli, 22 anni, esterno destro del Catanzaro e della nazionale U21 azzurra: può arrivare con 6-7 milioni di spesa.

Fonte: Corriere dello Sport