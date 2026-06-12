Da Baldanzi a Soulé: la Roma accelera sulle cessioni

Prima di affondare sui grandi obiettivi di mercato, la Roma deve risolvere la questione plusvalenze. È questa la priorità affidata a Tony D’Amico nelle settimane che portano al 30 giugno, data cruciale per gli equilibri finanziari del club giallorosso.

Dopo le uscite di Saud e Sangaré, operazioni che hanno generato circa sei milioni di euro di plusvalenze, è pronta ad aggiungersi anche quella di Tommaso Baldanzi. L’accordo con il Genoa è stato raggiunto sulla base di 9,5 milioni di euro, di cui 8,5 milioni di base fissa, consentendo alla Roma di registrare una plusvalenza contenuta ma comunque utile. Sul mercato sono destinati a muoversi anche alcuni giovani della rosa. Cherubini è seguito dal Frosinone, mentre Romano ha attirato l’interesse di Torino e Bologna. Operazioni che, però, da sole non sarebbero sufficienti a soddisfare le esigenze del club.

Per questo motivo l’attenzione resta concentrata sui giocatori in grado di garantire incassi più importanti. Ndicka continua ad avere estimatori in Premier League, con Tottenham e Bournemouth che monitorano la situazione del difensore ivoriano. Dall’Inghilterra arrivano segnali anche per Koné: l’Arsenal avrebbe chiesto informazioni sul centrocampista, la cui valutazione resta fissata intorno ai 45 milioni di euro.

Il nome che oggi appare però più vicino a una possibile partenza è quello di Matias Soulé. L’agente dell’argentino è arrivato nella Capitale e nei prossimi giorni sono previsti incontri a Trigoria per fare il punto sul futuro del giocatore. La Roma, che in quel ruolo spinge per avere Mason Greenwood, punta a ricavare almeno 35 milioni di euro dalla sua eventuale cessione, una cifra che garantirebbe un impatto significativo sui conti societari. Al momento Aston Villa e Borussia Dortmund restano i club maggiormente interessati al talento argentino, ma si tratta ancora di contatti esplorativi. Le offerte ufficiali non sono arrivate e la partita è ancora tutta da giocare.

Fonti: Il Messaggero, Gazzetta dello Sport