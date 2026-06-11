Calciomercato Roma, fatta per Baldanzi al Genoa a titolo definitivo: affare da 9,5 milioni

Tommaso Baldanzi è sempre più vicino a lasciare la Roma. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Genoa sarebbe in fase avanzata di trattativa con il club giallorosso per l’acquisto a titolo definitivo del fantasista.

L’intesa tra le due società sarebbe ormai in chiusura sulla base di un’operazione da circa 9,5 milioni di euro, bonus compresi, cifra che permetterebbe alla Roma di definire una delle uscite programmate in questa sessione di mercato.

Alla base dell’interesse rossoblù ci sarebbe una precisa richiesta di Daniele De Rossi, che avrebbe individuato in Baldanzi uno dei rinforzi ideali per il proprio progetto tecnico. Il Genoa ha quindi accelerato i contatti fino ad arrivare a un accordo ormai molto vicino alla definizione. Restano da limare gli ultimi dettagli, ma le parti sarebbero ormai a un passo dalla chiusura dell’affare.

Redazione Giallorossi.net