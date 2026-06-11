Juventus, cambio ai vertici della dirigenza: via Comolli, in arrivo Carnevali

La Juventus si prepara a un cambio ai vertici societari. Secondo gli aggiornamenti forniti da Fabrizio Romano, Damien Comolli sarebbe ormai a un passo dall’addio al club bianconero, aprendo così la strada a una nuova fase nell’organigramma dirigenziale.
Per raccogliere la sua eredità il nome più caldo sarebbe quello di Giovanni Carnevali. L’attuale amministratore delegato del Sassuolo viene indicato come il principale candidato a ricoprire il ruolo di CEO della Juventus, una soluzione che avrebbe già raccolto ampi consensi all’interno del club.
Sempre secondo quanto riportato da Romano insieme a Matteo Moretto, nelle prossime ore sono attesi contatti e confronti tra le parti per valutare la fattibilità dell’operazione e capire se esistano le condizioni per arrivare a un accordo. Carnevali rappresenta al momento il profilo favorito per guidare la nuova struttura dirigenziale bianconera, ma i dialoghi previsti saranno determinanti per definire il futuro dell’attuale dirigente del Sassuolo.
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Redazione Giallorossi.net
quindi adesso il sassuolo non si scanserà più con la Juventus…
Leggo di tanti acquisti imminenti da parte della rube, nonostante non avrà i ritorni economici champions.., mah
sono anni che speravo Carnevali venisse da noi…. hanno fatto un colpaccio!
Dopo Marotta per me è il più bravo ed influente dirigente italiano, e soprattutto sa sporcarsi le mani.
Pazienza
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.