Calciomercato Roma, Soulè può salutare: l’agente è atteso oggi Trigoria

Matias Soulé torna al centro delle voci di mercato. L’esterno argentino, arrivato alla Roma la scorsa estate, potrebbe infatti rappresentare una delle possibili cessioni del club giallorosso nelle prossime settimane.

Secondo quanto riferito dal giornalista Francesco Balzani nel corso di un programma radiofonico Te la do io Tokyo, il classe 2003 sarebbe il principale candidato a lasciare la Capitale qualora la società decidesse di realizzare una cessione importante per fare cassa. La Roma, infatti, non lo considererebbe incedibile e sarebbe pronta a valutare eventuali offerte.

Da tempo sul giocatore vengono segnalati gli interessamenti di Aston Villa e Borussia Dortmund, due club che continuano a monitorare con attenzione la situazione. Sempre secondo quanto riportato, anche il calciatore avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento. A rendere ancora più significativo il momento è la presenza a Trigoria di Martin Ariel Guastadisegno, agente di Soulé, atteso oggi nel centro sportivo giallorosso. Un incontro con la dirigenza giallorossa che inevitabilmente alimenta le speculazioni sul futuro dell’argentino.

Per il momento non risultano offerte ufficiali, ma la posizione di Soulé appare una delle più calde all’interno del mercato in uscita della Roma. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se il suo futuro sarà ancora in giallorosso oppure lontano dalla Capitale.

Redazione Giallorossi.net