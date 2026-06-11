“ON AIR!” – Piacentini: “Spenderei tutto il budget per Greenwood, Summerville e Alajbegovic”, Pes: “La cessione di Soulè può maturare nei prossimi giorni”, Rossi: “D’Amico? Sospetto che verrà annunciato il 1 luglio”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “D’Amico? Mi sta venendo il dubbio che, vista la situazione, si stia pensando di annunciarlo il 1 luglio. Perchè se lo fai prima e dici che è a decorrere dal 1 luglio, accendi i riflettori su quello che fa da oggi al primo luglio. Siccome è probabile che non gli danno la deroga, potrebbero decidere di optare per il profilo basso, i moduli li firma un altro, e poi si annuncia il suo arrivo da luglio…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se avessi 100 milioni e fossi il ds della Roma io li spenderei così: Greenwood a 45, Summerville a 30, 25 Alajabegovic, e siamo a 100, e poi Zappacosta o un altro terzino a zero…D’Amico? Nel calcio dove si fanno le peggiori zozzerie e si aggirano i regolamenti, stare a fare le pulci a un ds che ha già risolto il suo contratto con il vecchio club perchè un regolamento stupido dice che non si può essere tesserati per due club nella stessa stagione…capisco la regola, ma quando le cose sono così chiare ed evidenti, mi sembra una limitazione stupida…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Io spenderei i 100 milioni di budget per Greenwood, che puoi comprare a 48 milioni, Summerville a 32 milioni, e il resto su Ruggeri. Con questi tre penso che la Roma sarebbe una squadra da podio, forse qualcosa in più…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Secondo me Alajabegovic non c’entra niente con il calcio di Gasperini, non so come mai si insista a parlare di lui in chiave Roma…Il rinnovo di Pellegrini? Gasp fa anche un ragionamento sugli equilibri del gruppo, sulla presenza umana di Pellegrini dentro lo spogliatoio. E poi a Gasperini piace il giocatore. Pensare di dare quei soldi a Brandt e non a Pellegrini non è scandaloso, hanno la stessa età, ma evidentemente c’è un apprezzamento tecnico per Pellegrini…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il Corriere dello Sport insiste per Alajbegovic, ormai lo scrive tutti i giorni, si sono fissati e a questo punto può essere che sia vero. Attenzione però, Alajbegovic non è il piano B di Greenwood, lo prenderebbero insieme all’inglese. Io credo a quello che abbiamo detto noi su Greenwood, su quello ci credo ciecamente, perchè ho sentito con le mie orecchie chi lo diceva…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Prima di spendere 25 milioni per Alajbegovic ci sono altre priorità…spendere tutti quei soldi per un 18enne…rifacciamo Vaz? Così poi facciamo esplodere Gasperini…ma ci siamo dimenticati di quello che ha detto il mister sull’allenare la Roma U23 dopo che gli hanno preso Vaz. Ripartiamo da un 18enne che non sta nella sua lista? Le priorità sono altre…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ci sono possibilità che nei prossimi giorni possa maturare la cessione di Soulè. Il Marsiglia penso voglia chiudere l’affare Greenwood entro il 30 giugno per una questione di bilancio. Sulla difesa c’è il veto di Gasperini, che vuole mantenere il blocco dei titolari. Il discorso di Konè è più legato al Mondiale, mentre Soulè non lo gioca. L’argentino ha mercato, e la Roma pensa di cederlo intorno ai 35-40, che permetterebbe al club di fare una ventina di milioni di plusvalenza…Magari con Ziolkowski a 15-20 milioni e Soulè a 40 avresti risolto il problema del bilancio…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Nel momento in cui rinnovi a Dybala e punti Greenwood come titolare a destra, diventa quasi logico pensare che Soulè sia più fuori che dentro dai progetti della Roma. La strada mi sembra questa. Poi bisogna capire se altri big della rosa sono a rischio cessione…”

Enrico Camelio (Radio Radio): “Greenwood? Speriamo non si faccia la fine di Sancho. Gasp lo vuole, si sta spendendo direttamente il mister. C’è una clausola sul calciatore di circa 60 milioni, e una volta che la Roma pagherà questa clausola dovrà trovare l’accordo col calciatore. Su Greenwood ci sono altri due club importanti. Il Marsiglia entro giugno deve incassare, ma anche la Roma, e non può fare come gli pare…D’Amico? C’era Giuntoli libero, e invece si è cercata la strada più tortuosa, e la Roma ricasca sempre negli stessi errori, lo aveva già fatto l’anno scorso con Massara…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Greenwood? Io avrei già cambiato strategie, mi farei venire a cercare perchè non c’è concorrenza. In Inghilterra non lo vogliono, in Spagna non c’è possibilità, in Germania non spendono quelle cifre. Aspetterei di capire cosa ha in mente lui, se ha la volontà di venire in Italia con la motivazione giusta per dare qualcosa in più. Io avrei cambiato strategia, ma faccio deroga perchè c’è di mezzo Gasperini che lo vuole e non si può ricadere nelle storie dell’anno scorso. Ma devi trovare un piano B, e senza un operatore sul campo diventa difficile…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Greenwood è un gran giocatore, ma costa tanto e la Roma deve prima incassare per andarlo a prendere. Siamo all’11 giugno e tutta sta fretta della Roma per il ds mi sembra esagerata…il Milan che dovrebbe dire che non ha nessuno? La Roma almeno ha Gasperini, che fa il plenipotenziario della Roma. Ma secondo voi D’Amico non sta lavorando già per la Roma? Ma che mi frega se è ufficiale o no, e non è vero che non c’è nessuno che lavora nella Roma. Nel calcio queste cose sono normali, ma di che vi meravigliate. Le trattative le fanno più quelli che non lavorano nelle società di quelli che ci lavorano. E’ tutto normalissimo, siamo all’11 giugno, mica all’11 agosto, ma di che parlate…”

Redazione Giallorossi.net