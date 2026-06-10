Roma, budget sopra i 100 milioni. Ryan Friedkin al lavoro in prima persona su Greenwood

La Roma continua a lavorare sul mercato e tra i nomi più discussi resta quello di Mason Greenwood. Secondo quanto riferito dal giornalista Ugo Trani del Corriere della Sera nel corso di un intervento radiofonico a Tele Radio Stereo, l’eventuale operazione non passerebbe attraverso intermediari o figure esterne, ma sarebbe gestita direttamente dalla famiglia Friedkin.

In particolare, viene sottolineato come Ryan Friedkin sia costantemente coinvolto nei contatti con Gian Piero Gasperini e con Tony D’Amico, smentendo l’idea di una proprietà distante dalle dinamiche di mercato. Sul fronte Greenwood non esistono ancora certezze, ma il lavoro portato avanti dalla società viene descritto come intenso e continuo.

Il quadro economico sarebbe già definito. La Roma, infatti, avrebbe a disposizione un budget superiore ai 100 milioni di euro per il prossimo mercato in entrata, mentre l’incognita principale resterebbe quella legata alle uscite. Il club è alla ricerca delle soluzioni migliori per generare introiti attraverso alcune cessioni e attende eventuali offerte che potrebbero modificare le strategie già pianificate.

Nel frattempo Gasperini avrebbe indicato le proprie priorità. L’obiettivo sarebbe quello di avere a disposizione tre rinforzi di livello, con almeno due nuovi innesti da aggregare alla squadra già all’inizio del ritiro. Tra i reparti considerati prioritari figurano l’attacco e la corsia laterale. La convinzione è che le operazioni in entrata possano entrare nella fase decisiva a partire dal mese di luglio. Per questo motivo il tecnico non starebbe esercitando particolari pressioni sulle tempistiche delle cessioni, consapevole della disponibilità economica garantita dalla proprietà e del lavoro che la società sta portando avanti sul mercato.

Redazione Giallorossi.net