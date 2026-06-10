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Ruggeri-Roma, gli agenti non chiudono: “Può succedere di tutto” – VIDEO!

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Matteo Ruggeri continua a essere accostato alla Roma per il rinforzo della fascia sinistra. Il giocatore, attualmente di proprietà dell’Atletico Madrid, è uno dei profili seguiti dal club giallorosso e nelle ultime ore sono arrivate alcune dichiarazioni dei suoi procuratori che alimentano le voci di mercato.

Intervenuti ai microfoni di Sky Sport, Manuel Montipò e Tullio Tinti hanno commentato il futuro del loro assistito senza escludere possibili sviluppi. “L’Atletico è contentissimo di tenerlo, ma col calciomercato può succedere di tutto: ha richieste sia in Italia che all’estero”, hanno spiegato. Agli agenti è stato poi chiesto anche dell’interesse della Juventus. La risposta è stata prudente ma significativa: “È un top club e come tale guarda i giocatori forti, potrebbe anche esserci un interessamento…”.

Infine, una battuta anche sulle indiscrezioni che riguardano la Roma. Alla domanda sull’eventuale interesse giallorosso, i procuratori hanno replicato annuendo con un sorriso: “Ce n’è qualche altra…”. Parole che non confermano alcuna trattativa, ma che lasciano aperti diversi scenari attorno al futuro del laterale, uno dei nomi più chiacchierati in vista delle prossime settimane di mercato. Nel frattempo, la situazione resta da monitorare.

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Redazione Giallorossi.net

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