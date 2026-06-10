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Calciomercato, Sancho e lo United si separano: ora è sul mercato a parametro zero

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Jadon Sancho e il Manchester United si separano ufficialmente. Si è conclusa infatti l’esperienza dell’esterno inglese con il club britannico dopo la scadenza del contratto, che lo rende da oggi un calciatore libero di accordarsi con qualsiasi squadra a parametro zero. Lo riferisce Fabrizio Romano in questi minuti sui propri canali social.

Per il classe 2000 si chiude così un capitolo durato diverse stagioni, tra aspettative elevate e un percorso che non ha mai trovato continuità. In passato Sancho era stato vicino anche alla Juventus: nell’estate del 2024 il trasferimento in bianconero sembrava una possibilità concreta, ma il giocatore preferì proseguire la propria carriera al Chelsea.

La scorsa estate il suo nome è stato accostato con insistenza anche alla Roma, con Gasperini che aveva cercato di portarlo in giallorosso. Tuttavia il calciatore ha sempre declinato l’ipotesi giallorossa per poi finire all’Aston Villa in prestito. Ora, da svincolato, Sancho è pronto a valutare nuove opportunità per rilanciare la propria carriera dopo la definitiva chiusura del rapporto con il Manchester United.

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Redazione Giallorossi.net

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15 Commenti

  3. Mamma mia che pallottola schivata.
    Gaspe quando ci azzecca ci azzecca è, ma quando non ci azzecca so dei pacchi clamorosi. Questo qui doveva costarci 25 di cartellino e 4.5+bonus…

  9. dai Jadon, il prossimo anno giochiamo in CL, il posto per te c’è…. sul divano però! te la Puoi guardare su Sky con le rosicate di Parolo durante, e quelle di Di Canio a metà e fine partita. Ciao Ciao

  10. SAncho a parametro zero???? e la fidanzata che dice???? va bene posiamo anche trattarlo, diciamo chese per vestire la nostra maglia dà alla AS Roma 3 milioni netti annui più bonus si potrebbe anche fare. Questo presunto fenomeno ha totalmente toppato la stagione ma comunque, a parte gli scherzi, a un ingaggio ragionevole si può provare visto che a Gasp piaceva.

  14. Data la sua travolgente passione (pare, in diretta notturna oltreoceano) per il trap e la musica pop, dovrebbe logicamente accasarsi alla squadra di soccer di Los Angeles.
    Per il calcio europeo “prime” ha scelto di essere un ex giocatore…

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