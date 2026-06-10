Calciomercato, Sancho e lo United si separano: ora è sul mercato a parametro zero

Jadon Sancho e il Manchester United si separano ufficialmente. Si è conclusa infatti l’esperienza dell’esterno inglese con il club britannico dopo la scadenza del contratto, che lo rende da oggi un calciatore libero di accordarsi con qualsiasi squadra a parametro zero. Lo riferisce Fabrizio Romano in questi minuti sui propri canali social.

Per il classe 2000 si chiude così un capitolo durato diverse stagioni, tra aspettative elevate e un percorso che non ha mai trovato continuità. In passato Sancho era stato vicino anche alla Juventus: nell’estate del 2024 il trasferimento in bianconero sembrava una possibilità concreta, ma il giocatore preferì proseguire la propria carriera al Chelsea.

La scorsa estate il suo nome è stato accostato con insistenza anche alla Roma, con Gasperini che aveva cercato di portarlo in giallorosso. Tuttavia il calciatore ha sempre declinato l’ipotesi giallorossa per poi finire all’Aston Villa in prestito. Ora, da svincolato, Sancho è pronto a valutare nuove opportunità per rilanciare la propria carriera dopo la definitiva chiusura del rapporto con il Manchester United.

Redazione Giallorossi.net