Calciomercato, Sancho e lo United si separano: ora è sul mercato a parametro zero

Jadon Sancho e il Manchester United si separano ufficialmente. Si è conclusa infatti l’esperienza dell’esterno inglese con il club britannico dopo la scadenza del contratto, che lo rende da oggi un calciatore libero di accordarsi con qualsiasi squadra a parametro zero. Lo riferisce Fabrizio Romano in questi minuti sui propri canali social.
Per il classe 2000 si chiude così un capitolo durato diverse stagioni, tra aspettative elevate e un percorso che non ha mai trovato continuità. In passato Sancho era stato vicino anche alla Juventus: nell’estate del 2024 il trasferimento in bianconero sembrava una possibilità concreta, ma il giocatore preferì proseguire la propria carriera al Chelsea.
La scorsa estate il suo nome è stato accostato con insistenza anche alla Roma, con Gasperini che aveva cercato di portarlo in giallorosso. Tuttavia il calciatore ha sempre declinato l’ipotesi giallorossa per poi finire all’Aston Villa in prestito. Ora, da svincolato, Sancho è pronto a valutare nuove opportunità per rilanciare la propria carriera dopo la definitiva chiusura del rapporto con il Manchester United.
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Redazione Giallorossi.net
Non scherziamo per favore
Lasciate perdere !!!
E che ce frega?!
Questo è bono paa juve…
FORZA ROMA
Mamma mia che pallottola schivata.
Gaspe quando ci azzecca ci azzecca è, ma quando non ci azzecca so dei pacchi clamorosi. Questo qui doveva costarci 25 di cartellino e 4.5+bonus…
lo prendesse lotito, così avranno sancho e erpanza
vade retro
adesso , può tranquillamente godersi i soldi …. auguri sancho !
Mi mancava Sancho, del resto dopo aver già fatto anche il nome di Berardi…
Giocatorone da prendere proprio
dai Jadon, il prossimo anno giochiamo in CL, il posto per te c’è…. sul divano però! te la Puoi guardare su Sky con le rosicate di Parolo durante, e quelle di Di Canio a metà e fine partita. Ciao Ciao
SAncho a parametro zero???? e la fidanzata che dice???? va bene posiamo anche trattarlo, diciamo chese per vestire la nostra maglia dà alla AS Roma 3 milioni netti annui più bonus si potrebbe anche fare. Questo presunto fenomeno ha totalmente toppato la stagione ma comunque, a parte gli scherzi, a un ingaggio ragionevole si può provare visto che a Gasp piaceva.
Magari viene insieme a un Summerville a sinistra.. Nel campionato italiano fa tranquillamente la sua figura
Ciao ciao
E pensare che la scorsa estate chiedevano 25 milioni mo lo perdono a zero
Data la sua travolgente passione (pare, in diretta notturna oltreoceano) per il trap e la musica pop, dovrebbe logicamente accasarsi alla squadra di soccer di Los Angeles.
Per il calcio europeo “prime” ha scelto di essere un ex giocatore…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.