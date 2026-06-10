“ON AIR!” – Casano: “Da Trigoria nessuna smentita su Greenwood, è un segnale”, Petruzzi: “Acquisto da pienone a Fiumicino”, Rossi: “Ok di Gasp ad Alajbegovic? Sarebbe una gran notizia”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Su D’Amico sembra davvero che ci siamo e oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità. Sono curioso di vedere la durata del contratto, potrebbe essere un biennale con opzione per il terzo, potrebbe avere senso perchè la scadenza del suo contratto potrebbe coincidere con quella di Gasperini. Ho sentito dire che dobbiamo stare tranquilli perchè abbiamo il CFO che vendeva le macchine fino all’altro giorno, però lui ci capisce, e che Pietro Scala, che è un agente Fifa da sei mesi e non ha mai lavorato un minuto in vita sua in questo ambito, la prima cosa che ha fatto è stata Wesley e ha preso due milioni e mezzo e già si muove come un dirigente della Roma come fosse Braida, allora dobbiamo stare tranquilli…Secondo Di Marzio, Gasperini ha dato l’ok all’acquisto di Alajbebgovic, se fosse vero secondo me sarebbe una gran notizia, perchè è un giocatore che vale, è molto forte. E secondo me potrebbe arrivare con Summerville, che a quel punto farebbe il titolare. Dipende da quello che fai in uscita…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Greenwood sarebbe un acquisto da tanta gente a Fiumicino. Gasperini sa che questo è un calciatore che ti fa la differenza, ecco perchè sta pressando così tanto. Venturino? Gasp ha dimostrato che fa giocare i giovani quando si ambientano: lo ha fatto con Ghilardi e lo ha fatto con Pisilli… Alajbegovic? Non lo so, ha caratteristiche diverse da Summerville…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Greenwood? Il fatto che lo cerchino solo in Turchia mi stupisce, strano che non ci siano squadre spagnole su di lui. Quando tu levi la Premier, il cerchio si stringe. Vedete quanto è importante essere arrivati terzi? Probabilmente Milan o Juve con i soldi della Champions un pensierino su Grenwood ce l’avrebbero fatto. Ecco perchè si festeggiano i quarti posti, oltre a una maggiore capacità economica togli ad altri la possibilità di investire. Io su questa storia di Greenwood ho una paura, che si stia creando quella situazione per cui sembra tutto fatto, e se poi non arriva diventa una tragedia sportiva…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Ci sono delle situazioni in cui la Roma ti indirizza: il fatto che nemmeno off records ci sia stata una frenata sulla trattativa di Greenwood, significa che si vuole provare ad accontentare Gasperini, la cui volontà di avere l’inglese è certa…D’Amico? Fino al 1 luglio non potrà entrare a Trigoria, dovranno attrezzargli una struttura esterna in cui lavorare, anche perchè siamo al 10 giugno e 20 giorni sono tanti…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Non si sanno i ritiri, non si sanno le amichevoli…andiamo bene. Gasperini è avvelenato…quando lo dico, mi scrivono che sono cattiva e pessimista…vedere come sta Gasperini mi fa capire la situazione, e sapere che lui non è sereno non mi fa stare serena nemmeno a me. Ci sono tante le cose da fare, dai rinnovi al settlemente agreement, tutte cose che ormai sappiamo a memoria…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Greenwood o Pulisic? Per me non c’è partita. Se dovesse arrivare Greenwood e facesse quello che ha fatto Pulisic al Milan sarei molto deluso. Ho letto dei paragoni enormi sull’inglese, che potrebbe giocare nei migliori club del mondo se non avesse avuto quel problema, e ora me lo paragonate a Pulisic? Intendiamoci, Pulisic è un bel calciatore,

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Pulisic o Greenwood per la Roma? Per me ci sono due categorie di differenza, l’americano è molto più forte…Pulisic può giocare ovunque, a destra, a sinistra, trequartista, è un calciatore che nella filosofia di Gasp farebbe un jolly in grado di giocare ovunque. Pulisic però è soggetto a infortuni, se non fosse per quello il suo valore sarebbe molto più alto…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Su Greenwood l’ostacolo principale è il Marsiglia e la richiesta che fa del calciatore. La sparata dei 55 milioni deve essere abbassata, e la Roma spera che a 45 milioni più bonus si può chiudere. E’ un affare difficile, ma la Roma ci sta lavorando attraverso degli intermediari. C’è la voglia di accontentare una richiesta molto specifica dell’allenatore…D’Amico operativo dal 1 luglio? Non c’è da preoccuparsi, ci sono altre figure che possono occupare la posizione di ds ad interim. Vedremo se c’è margine di ottenere una deroga, è già accaduto diverse volte, il problema è che nel consiglio operativo c’è Percassi…Sul 30 giugno, non sappiamo quanti sono realmente le plusvalenze da fare e se si sceglierà di spostare il settlement agreement al 2027. Io penso che una cessione la Roma la farà a prescindere. Occhio a Soulè, che col rinnovo di Dybala e l’arrivo di Greenwood può essere un candidato forte alla cessione…”

Redazione Giallorossi.net