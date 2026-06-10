Lotito verso l’acquisto della Reggina, tifosi scatenati: “Ora lasci la Lazio”

Claudio Lotito sarebbe a un passo dall’ingresso nella Reggina. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il presidente della Lazio si sarebbe inserito nella trattativa per l’acquisizione del club calabrese attraverso una cordata di imprenditori guidata proprio da lui, mettendo in discussione l’operazione che sembrava ormai destinata a portare Matt Rizzetta alla guida della società amaranto.

Nei giorni scorsi, sempre secondo le indiscrezioni riportate, i vertici della Reggina avrebbero incontrato a Roma il gruppo riconducibile a Lotito, dando una svolta inattesa alla vicenda. Una situazione che ha alimentato interrogativi sul possibile ritorno a un modello di multiproprietà, già vissuto in passato dall’attuale patron biancoceleste con la Salernitana. Lotito, infatti, fu costretto a cedere il club campano nel 2021 dopo la promozione in Serie A, mentre resta in vigore la normativa federale che porterà al definitivo stop alle multiproprietà nel calcio professionistico dall’inizio della stagione 2028/2029. Al momento non è chiaro quale possa essere il ruolo effettivo del numero uno laziale nell’operazione e quali siano gli sviluppi futuri del progetto.

La notizia ha però provocato una dura reazione da parte di una parte della tifoseria della Lazio. Sui social sono comparsi numerosi messaggi di contestazione nei confronti di Lotito, con molti sostenitori biancocelesti che hanno colto l’occasione per chiedere nuovamente la sua uscita di scena dal club capitolino. Mentre la trattativa continua a tenere banco, restano ancora diversi aspetti da chiarire. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’operazione andrà realmente in porto e quale sarà il coinvolgimento dell’attuale presidente della Lazio nel futuro della Reggina, attualmente in Serie D.

Redazione Giallorossi.net