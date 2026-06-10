Facebook RSS X

La Repubblica: “Tagli e traslochi da Trigoria ai Roma store”

0
31

Non c’è soltanto il mercato a occupare le giornate della Roma. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nelle ultime settimane sarebbe iniziata una profonda riorganizzazione interna che coinvolge diversi settori della società.

Il quotidiano racconta che la festa per la qualificazione in Champions League sarebbe durata appena un giorno. Già dal 26 maggio, infatti, molti dipendenti sarebbero stati convocati per colloqui individuali con l’ufficio del personale. Secondo la ricostruzione di Repubblica, il processo di riorganizzazione avrebbe inizialmente interessato le divisioni marketing e commerciale, per poi estendersi ad altri settori del club. Tra questi vengono indicati biglietteria, organizzazione viaggi e trasferte, amministrazione, scuole calcio e media.

Sempre secondo il quotidiano, l’obiettivo sarebbe la chiusura di un ramo societario attraverso il trasferimento di una parte dei dipendenti considerati in sovrannumero verso i Roma Store. Le lettere sarebbero già state inviate e le opzioni prospettate ai dipendenti sarebbero tre: il trasferimento nei punti vendita ufficiali del club a partire dal 1° luglio, un’uscita concordata con un incentivo economico oppure la permanenza temporanea nel nuovo ruolo con il supporto di una società specializzata nel ricollocamento professionale.

Dietro questa scelta, scrive ancora La Repubblica, ci sarebbe anche una motivazione pratica oltre a quella economica. Il contratto con l’agenzia interinale che forniva personale ai Roma Store sarebbe infatti scaduto e diversi punti vendita si troverebbero attualmente in difficoltà dal punto di vista dell’organico. Al momento dalla Roma non sono arrivate comunicazioni ufficiali sulla vicenda.

LEGGI ANCHE – Friedkin ci ripensa, il settlement agreement può slittare di un anno: vantaggi e limiti

Fonte: La Repubblica

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteDi Marzio: “La Roma non molla Alajbegovic, nuovi contatti col calciatore”
Articolo successivoRoma, tutto su Greenwood: pronta un’offerta da 45 milioni al Marsiglia

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings