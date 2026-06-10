Di Marzio: “La Roma non molla Alajbegovic, nuovi contatti col calciatore”

Kerim Alajbegovic continua a occupare un posto di primo piano nelle strategie della Roma per il futuro. Il talento bosniaco classe 2007 è uno dei profili che più intrigano la dirigenza giallorossa e nelle ultime ore sono arrivate nuove conferme sull’interesse del club capitolino.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ci sarebbero stati recentemente nuovi contatti tra la Roma e l’entourage del giocatore. Un segnale importante che conferma come il club continui a monitorare con grande attenzione l’evoluzione della situazione. L’operazione, tuttavia, si presenta tutt’altro che semplice. Il Bayer Leverkusen valuta infatti il cartellino del giovane talento intorno ai 30 milioni di euro, una cifra importante per un giocatore che deve ancora compiere il definitivo salto nel calcio dei grandi.

La concorrenza non manca. Sul bosniaco si sono mossi diversi club europei e tra questi viene segnalato anche il Sunderland. Nonostante questo, la Roma può contare su un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo: la volontà del calciatore. Secondo Sky Sport, infatti, Alajbegovic vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Trigoria e sarebbe particolarmente attratto dalla possibilità di lavorare con Gian Piero Gasperini. Un aspetto che potrebbe pesare nelle valutazioni future del ragazzo e del suo entourage.

I numeri dell’ultima stagione spiegano perfettamente perché il suo nome stia attirando così tanta attenzione. Ala sinistra tecnica, veloce e particolarmente abile nell’uno contro uno, Alajbegovic ha chiuso la sua esperienza al Salisburgo con 13 gol e 4 assist in 40 presenze complessive. Prestazioni che hanno convinto il Bayer Leverkusen a esercitare la clausola prevista e a riportarlo immediatamente in Germania, dove viene considerato uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama europeo.

Importante anche il contributo fornito con la nazionale bosniaca. Alajbegovic è stato protagonista nel percorso che ha portato la Bosnia alla qualificazione per la prossima Coppa del Mondo, servendo un assist decisivo nella semifinale playoff contro il Galles e trasformando uno dei rigori nella sfida contro l’Italia. Tra pochi giorni sarà impegnato anche nel torneo americano, una vetrina internazionale che potrebbe ulteriormente accrescere il suo valore di mercato.

Fonte: Gianluca Di Marzio / Sky Sport